В ночь на 6 июня Украина подверглась очередной массовой комбинированной атаке со стороны России. Противник атаковал 452 средствами воздушного нападения. В частности: 407 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по разным направлениям с территории РФ: Курск, Орёл, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, кроме того, с временно оккупированной территории Крыма. Было выпущено 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской области РФ; 36 крылатых ракет Х-101 из самолётов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, а также над Каспийским морем; 2 крылатые ракеты Искандер-К из района Джанкоя на временно оккупированной территории Крыма; 1 противорадиолокационная ракета Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной безопасности и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения противника: 199 российских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов были сбиты огневыми средствами, 169 – подавлены подразделениями радиоэлектронной безопасности; были сбиты 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще 2 – не достигли целей; уничтожены 30 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты Искандер-К. Президент Украины Владимир А.Зеленский заявил, что страна-террорист Россия не меняет своего почерка. Он отметил, что российские террористы обстреливают Украину с первой минуты полномасштабной войны. "Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и даёт войне ещё время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Дочь специального представителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс публично обратилась к отцу в соцсети Х после ракетно-дроновой атаки РФ против Украины. "Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", – написала Моббс. Она отметила, что под атакой оказался не только Киев, но и многие другие украинские города. "Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на неустанные российские атаки на мирное население и лишь после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет лишь большей войны и всей Украины", - добавила она.

"Ночное нападение России на мирных украинских жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено как можно быстрее". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ночные удары России по украинским городам. "Ночью Россия "ответила" за уничтоженные самолеты... атакой на мирных жителей в Украине. Пострадали Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие города. Потерпели разрушения многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура.

По всей стране убитые и раненые", - отметил глава украинской дипломатии. Он акцентировал, что разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели – например самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить украинских детей. Россия атакует жилые районы, гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры. "Ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо. Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, в то время как удары России являются актами агрессии и террора. Ночное нападение России на мирных жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено быстрее. Единственный путь это санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины", - подчеркнул глава МИД.

А в это время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Северную Корею и встретился с Ким Чен Ином, который заявил, что правительство Корейской Народно-Демократической Республики будет поддерживать позицию России, в частности, в вопросе войны против Украины и других международных тем. По его словам, Северная Корея и в дальнейшем будет соблюдать условия двустороннего договора между Москвой и Пхеньяном. Обе стороны обсудили укрепление всестороннего стратегического партнёрства и взаимное сотрудничество в ряде сфер. Этот визит в КНДР стал вторым за последние три месяца. Предыдущая встреча Шойгу и Ким Чен Инна состоялась в марте, когда последний подтвердил безусловную поддержку войны России против Украины. Ким Чен Ын заявил, что участие Северной Кореи в войне между Россией и Украиной оправдано, назвав это осуществлением суверенных прав в защиту "братской нации". Ранее президент России Владимир Путин открыто подтвердил, что военные из Северной Кореи принимают участие в войне против Украины на стороне России.

Во время своего выступления Путин поблагодарил лидеров 13 стран, направивших представителей своих вооруженных сил для участия в параде на Красной площади. Особо он отметил представителей Корейской народной армии, которые, по его словам, принимают участие в боевых действиях в войне против Украины. После этих заявлений Кремля Северная Корея официально подтвердила отправку своих военных для поддержки России. Ким Чен Ын назвал их "героями". В ответ Государственный департамент США заявил, что "озабочен" непосредственным участием Северной Кореи в войне России против Украины и подчеркнул, что развёртывание военного присутствия Пхеньяна должно быть прекращено. Президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести "жёсткие" санкции против России, когда ему станет понятно, что соглашения о мире в Украине не заключить. "Когда я увижу в определенный момент, что мы не заключим соглашения... этого не остановить", - ответил Трамп на вопрос о возможности введения санкций против России. "Мы будем очень, очень жёсткими", – отметил глава Белого дома. В ответ на вопрос о дедлайне, которого он готов ждать, президент США отметил, что этот дедлайн – в его голове.

Россия продолжает уничтожение украинского народа, цинично имитируя участие в переговорном процессе, совершив очередной массированный обстрел украинских городов, нанеся удары по гражданским объектам в разных регионах. 5 июня российские войска разрушили дома в Сумах, Черниговской области, здание облгосадминистрации в Херсоне – это гражданский объект, который не выполнял никаких военных функций. Ежедневный террор против мирного населения свидетельствует, что Москва стремится выиграть как можно больше времени для продолжения войны против Украины. Для того чтобы остановить войну, Россия должна почувствовать на себе реальное бремя санкций и оказаться в настоящей международной изоляции. Достаточная и своевременная военная помощь Украине должна убедить агрессора в том, что он не способен добиться никаких успехов на поле боя.

Кремль нагло обвиняет Украину в "терроризме", однако сопротивляясь агрессору, Украина действует чётко в рамках международного права, в частности статьи 51 Устава ООН, которая закрепляет право государств на самооборону. Украина бьет исключительно по законным целям в РФ, реализуя свое право защищать своих граждан от российского ракетного и дронового террора. Три месяца назад Киев официально согласился на полное и безусловное прекращение огня, но Москва до сих пор пренебрегает этим предложением. Вместо действенных шагов к миру Кремль продолжает выдвигать абсурдные ультиматумы и цинично обвиняет Киев в нежелании мирного урегулирования. Единственная сторона, действительно не желающая урегулирования – это Москва, и именно Россия избрала террор в качестве средства ведения войны против Украины.