В 16 часов в Харькове — глубокая ночь, вот и хорошо: зато время не такое, как в москве, которая разместилась, сволочь, почти на той же долготе.

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Теперь — геополитическое.

Оказалось, что путин будет говорить об Украине лишь с Трампом или с Си, так что Эрдогану и остальным не стоит излишне суетиться. В мордоре послали вон вместе с их предложениями и Эрдогана, и Шольца. Своим уровнем окончательно ёбнутое пуйло теперь считает лишь Трампа или главного китайца; остальным советуют не беспокоиться и помнить своё место.

Украина находится примерно посередине между США и КНР. С ними она и должна общаться по поводу своего бешеного соседа. Искать точки соприкосновения. В американо-китайском мире россия должна помнить, что она есть тундра на болотах, и сидеть молча на своей трубе, как А и Б, чтобы не упасть и не пропасть.

То, что пока что всё ещё не так, — проблема не только Украины. Это совместная геополитическая проблема Соединённых Штатов и Китая. Съев мордор, Китай сделает Америку великой снова.

"Обнимитесь же, братья мои" — это от Кобзаря как бы к Трампу и Си.

Соединённым Штатам не нужно КНР и рф разделять. Им нужно их только накормить друг другом и не перепутать, кого кем.

На украинско-китайской границе чуть севернее Харькова необходима тишина.

Полюсов в мире должно быть два. Третий лишний. "Два полюси, мої два полюсИ…" Которые, безусловно, конкурируют экономически и политически, но мирно. Иначе этой планете не выжить.