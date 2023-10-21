Прошел один год и двести тридцать семь дней войны. Карты ISW cегодня снова не показывают каких-либо изменений линии фронта. А значит все российское наступление продолжает оставаться бессмысленной тратой ресурсов и людей.

Также отсутствие изменений означает, что захваченый украинской морской пехотой плацдарм на левом берегу Днепра (немного восточнее Херсона) продолжает ими удерживаться.

В своих комментариях по поводу этого плацдарма ISW пишет, что в этот раз все выглядит значительно серьезнее, чем когда до этого ГУР проводило эпизодические вылазки на левый берег.

И это означает, что тут можно ждать приятных сюрпризов. Особенно с учетом того, что у россиян там сил явно недостаточно: все резервы брошены на сдерживание "контрнаступа" ВСУ на юге.

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Байден запросил у Конгресса 61,3 млрд. $ для Украины и 14 млрд. $ для Израиля. Сумма выглядят внушительно и, например, для Украины превосходит то, что ЕС собирается выделить ей в течении пяти лет.

Беда только в том, что у Палаты Представителей Конгресса США до сих пор нет спикера. А по американским законам такого рода законопроекты рассматривать в его отсутствие нельзя. Поэтому теперь все упирается в выборы нового спикера.

Для меня так и остаётся загадкой, зачем конгрессмены-демократы пошли на поводу у восьмерых республиканцев-трампистов и проголосовали за отставку вполне вменяемого спикера-республиканца Кевина Маккарти. Ведь у демократов в Палате Представителей все равно нет большинства и спикер по-любому будет республиканцем. А раз так, то чем их не устраивал Маккарти?

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в стране пропала треть гуманитарной помощи, которая должны была поступить в адрес военных: "…с начала 2023 года из девяти тысяч проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи, в более чем трех тысячах случаев не подтверждено ее поступление в воинские части".

Я уж и не знаю: надо об этом писать или я таким образом чего-то там очерняю… Но вот так как-то все это выглядит неказисто: люди по всему миру суетятся, покупают на свои деньги лекарства, какие-то теплые вещи, бронежилеты, продукты, дроны, автомобили… Собирают все это в контейнеры, везут за свой счет, надеются, что это попадет украинским солдатам… А оно потом куда-то все девается так и не дойдя до адресата… Сие есть тайна великая. И писать об этом нельзя: не время. Ох…

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в которым помимо прочего вошли еще три зенитных танка "Гепард". Сегодня же Зеленский позвонил Шольцу и поблагодарил его за военную помощь, прежде всего в области укрепления украниской ПВО. Он особо отметил сверхплановую поставку зенитно-ракетных комплексов Пэтриот и IRIS-T.

Днем Генштаб ВСУ, комментируя обстановку в районе Авдеевки особо отметил огромные потери российской армии в этом районе. Всего же за сутки(!), на всем протяжении российско-украинского фронта было уничтожено 120 российских бронемашин, 55 танков и 29 артиллерийским систем. Потери противника в живой силе составили 1380 человек.

Не знаю насколько этим цифрам можно доверять, но судя по выложенным в интернет видеороликам, россияне действительно несут колоссальные потери. И в разговоре с Шольцем Зеленский это еще раз подтвердил.

Тем временем Израиль продолжил бомбардировки сектора Газа и готовился в наземной операции. Днем даже прошла информация, что все необходимые решения по ее началу уже приняты. Однако по просьбе США и Великобритании она пока отложена: предпринимаются усилия по освобождению заложников.

Днем, при посредничестве Катара, были освобождены две заложницы-американки: мать и дочь Джудит и Натали Раанан. ХАМАС еще раз предложил освобождение заложников (всех или части?) в случае, если Израиль прекратит огонь по Газе.

Мне кажется, что ХАМАС упустил тот момент, когда такая торговля еще была возможна. Настроение у Израиля и его союзников теперь уже самое решительное. Это, кстати, касается и Путина. Сегодня И Байден и Урсула фон дер Ляйен, не сговариваясь, сказали, что они не видят разницы между ХАМАС и Путиным.

Глава Еврокомиссии заявила: "Россия и ХАМАС похожи… И те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. Если эту заразу не остановить, она может распространиться по всему миру".

А Байден, в своем обращении к нации, прямо сказал: "… И ХАМАС и президент России Владимир Путин хотят уничтожить соседнюю демократическую страну… Мы не можем допустить и не допустим, чтобы такие террористы как ХАМАС и такие тираны как Путин победили".

Хочется добавить: мы не можем этого допустить потому, что наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!🇺🇦

I❤️🇮🇱