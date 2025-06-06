Российские 'Z-блогеры' запустили дезинформацию о якобы отказе Украины от возвращения тел погибших бойцов: что происходит на самом деле

В пятницу, 6 июня, российские пропагандисты распространили фейковую информацию о якобы начале обмена телами погибших и репатриационных мероприятий между Россией и Украиной. В то же время в некоторых пророссийских СМИ появились заявления, что якобы Украина отказалась принимать тела своих военных и "сорвала обмен". Однако украинские официальные источники это опровергли и назвали такие заявления манипуляцией.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что заявления представителей страны-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

"Заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников", – отметили в штабе.

Российские Telegram-каналы, в частности канал "Операция V: военкоры России" и Владимир Рогов – член совета назначенной РФ администрации оккупированной части Запорожской области – заявили, что якобы начался обмен телами между Россией и Украиной.

Позже несколько прокремлевских Telegram-каналов сообщили, что Украина якобы отказалась принимать тела погибших украинских военных. В частности депутат Госдумы РФ Шамсаила Саралиева утверждала, что представители России приехали на границу с 42 телами, но украинская сторона их не приняла без объяснений.

Координационный штаб по военнопленным подчеркнул, что такие односторонние заявления – это манипуляции на очень чувствительной теме.

Также российские пропагандисты распространяют информацию, что в первом этапе обмена Россия должна была вернуть 42 тела погибших, а Украина – 503. Однако это заявление не соответствует действительности.

Государственный проект"Хочу найти", который занимается поиском и возвращением тел погибших, российских военных на территории Украины, категорически опроверг информацию об обмене 6 июня. В официальном заявлении указано, что никаких обменов или репатриационных мероприятий в этот день не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, стороны договорились об обмене пленными. Также российской стороне передали список украинских детей, которых нужно вернуть. Пункт о прекращении огня Москва отвергла.

Впоследствии стало известно, что Россия заявила о готовности провести обмен военнопленными в формате 500 на 500 в ближайшие выходные – 7–8 июня. Для этого уже состоялись соответствующие консультации между группами, которые занимаются обменом. Однако пока Киев еще не получил от России списки с фамилиями украинских бойцов, которые могут быть переданы в рамках обмена.

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