Прошел один год и сто один день войны. На фронте что-то поменялось. Но что конкретно — непонятно. Судя по картам ISW есть заметное продвижение ВСУ севернее Бахмута и едва заметное — на юге, в направлении села Новодонецкое. Но если почитать российских военкоров (типа Старше Эдды) или известного дэнээровского комбата Ходаковского, то Новодонецкое ВСУ уже взяли, продвинулись дальше на юг и сейчас находятся на полпути к Урожайному и Старомлыновке. То есть если верить консервативным оценкам ISW, то за сутки ВСУ продвинулись на километр, а если верить умеренно паническим сообщениям россиян, то на все семь.

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Разумеется, российская паника сопровождается бодряческими сообщениями о больших потерях ВСУ и огромных силах, которые брошены ими в наступление. Например, сообщается, что наступление ведется силами 23-й и 31-й механизированных бригад. Всего задействовано шесть батальонов мотопехоты и два танковых батальона. Если это так, то значит в наступлении задействовано не менее 30 танков и еще больше БМП. Но Ходаковский говорит лишь о десяти единицах бронетехники, задействованных в этом наступлении. А это значит, что в наступлении участвует лишь одна рота бронетехники, но никак не два батальона. И как на этом фоне звучит заявление Конашенкова о том, что за сегодня уничтожено 28 украинских танков (из них 8 “Леопардов", 3 колесных танка АМХ-10), 109 БМП и 1500 украинских военнослужащих, я думаю пояснять не нужно.

В целом, это совсем не похоже на генеральное наступление. Скорее это разведка боем. И судя по количеству задействованных танков, никакими шестью батальонами мотопехоты там не пахнет. От силы один-два. Но эти все выводы я делаю исключительно на базе сообщений российских источников. Минобороны Украины сначала вообще было в полной отказке и говорила о информационно-психологической операции россиян. Но во второй половине дня Анна Маляр все-таки признала, что идет прощупывание противника небольшими подразделениями ВСУ. Однако, категорически отказалась признавать это “тем самым" наступлением. Значительно охотнее украинцы комментируют наступление севернее Бахмута. Зеленский даже публично поздравил ВСУ с этим успехом. Украинцы как-то слишком активно настаивают на том, что все главные события сейчас разворачиваются именно там, и им вторит Пригожин, который в очередной раз призывает Шойгу и Герасимова приехать в Бахмут и лично повести в атаку российских солдатиков. Конкретно, он заявил: "Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями!" (Чтобы было понятно, Берховка находится северо-восточнее Бахмута, лежит на трассе, соединяющей его со Славянском и является прекрасным плацдармом для блокирования — а может, и окружения — Бахмута с севера.)

Еще охотнее украинские официальные и не очень официальные лица комментируют ситуацию на Белгородчине. Там вообще полный трэш. Россияне в очередной раз рассказывают что они всех партизан героически убили. А партизаны выкладывают видосики, в которых они целы и невредимы. И рассказывают про мародерство российских военных в российских же населенных пунктах, в которые эти военные вошли чтобы “освободить" их от партизан. Я заметил, кстати, еще один интересный нюанс. “Российский добровольческий корпус" (РДК) во главе с “White Rex" Денисом Капустиным показал пленных российских солдат, которых он предлагал забрать губернатору Гладкову. А когда тот за ними не явился, то передал их в обменный фонд ВСУ.

Руководитель же Легиона “Свободная Россия" (ЛСР) некто по прозвищу “Цезарь", предложил обменять пленных на захваченного вагнеровцами подполковника Веневитинова. На что Капустин саркастически заметил, что если у Легиона есть какие-то свои пленные, то пусть их и меняет, а он своих уже передал ВСУ. Из этого можно сделать вывод, о котором уже давно говорят многие наблюдатели: никакого ЛСР не существует. Он (в отличие от РДК) не более, чем информационный фантом, придуманный украинскими пропагандистами для раскрутки деятелей типа Ильи Пономарева. И место этого “Цезаря" в одной палате с этим новоявленным “Наполеоном". Или, если хотите, “Че Геварой", памятуя его увлечение левым экстремизмом.

Я охотно признаю свою ошибку, если существование ЛСР подтвердит кто-то заслуживающий доверие. Например, тот же Денис Капустин.

Еще сегодня Генсек НАТО Столтенберг на встрече со старым-новым президентом Турции Эрдоганом сказал, что Швеция выполнила все условия Турции по вступлению в НАТО и теперь нет препятствий для ее вступления в альянс. Ожидается, что это случится в июле, на саммите НАТО в Вильнюсе. Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Напомню, что через балтийские порты в Приморске и Новой Луге идет 70% российского экспорта нефти. Мало ли что взбредет в голову этим господам в НАТО. Например, Эстония и Финляндия доведут границу своих территориальных вод в Финском заливе до международно-установленных 12 миль (кто им может помешать?) и перекроют весь российский трафик.

А НАТО заявит, что вторжение в территориальные воды ее членов есть агрессия и поэтому вынуждена активизировать пятую статью… Байден сегодня на встрече с премьер-министром Дании Мете Фридерексен (вот, кстати, еще одна страна-член НАТО, которая контролирует выход из Балтийского моря в Атлантику) на вопрос журналистов о том, насколько, по его мнению, будет успешным украинское наступление, молча поднял скрещенные пальцы и пожелал украинским военным удачи. Вот вам и ответ: началось наступление или нет. Присоединимся и мы к американскому президенту и пожелаем ВСУ удачи. И победы. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Слава Украине!