Российские планы будущей войны в Балтийском регионе

Пока европейские политики обсуждают вероятность будущей войны с Россией, российские эксперты уже готовят аналитические материалы по стратегии и планам будущего противостояния с Европой. В частности, в профильном журнале МИД России вышла статья главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича под названием "Балтика: гарантии опасности", где предлагается рассматривать Балтику "потенциальным театром военных действий".

Видео дня

Россия рассматривает Балтику как "серую зону" в случае потенциального конфликта с Европой

В общем, в материале отмечается, что "противник" (так уже открыто называет автор статьи страны Балтии) формирует так называемую "серую зону", пространство для "асимметричных конфликтов, где одна сторона значительно уступает по количеству и качеству вооружения". Здесь не очень удобно вести активные боевые действия (например, риски поражения крупных городов), это является пространством повышенной опасности не только для собственно военных, но и для прокси-конфликтов". Поэтому в такой зоне особую роль играют "пропаганда, активная разведка с переходом к террору операции и использование гражданских объектов для военных целей".

Россия рассматривает Балтику как "серую зону" в случае потенциального конфликта с Европой

В общем, в материале отмечается, что "противник" (так уже открыто называет автор статьи страны Балтии) формирует так называемую "серую зону", пространство для "асимметричных конфликтов, где одна сторона значительно уступает по количеству и качеству вооружения". Здесь не очень удобно вести активные боевые действия (например, риски поражения крупных городов), это является пространством повышенной опасности не только для собственно военных, но и для прокси-конфликтов". Поэтому в такой зоне особую роль играют "пропаганда, активная разведка с переходом к террору операции и использование гражданских объектов для военных целей".

Даже во времена СССР и ОВД военный успех на Севере Европы не был гарантирован

При этом российский эксперт признается, что "пробить дорогу" в Северное море через Балтику военным путем для России будет чрезвычайно сложно. Он вспоминает планы оперативного развертывания Балтийского флота СССР в условиях нейтральных Финляндии и Швеции, где предусматривалась помощь участия флотов ГДР и Польши, которая была союзником СССР в Организации Варшавского договора. Даже тогда решение задачи выхода на оперативное пространство Северного моря было чрезвычайно сложным, а в нынешних условиях – тем более. Фактически все побережье Балтики принадлежит странам НАТО (Финляндия, Швеция, Германия, Дания, Польша, страны Балтии), за исключением небольших участков в Калининградской и Ленинградской областях России. Поэтому вполне справедливо утверждается, что для РФ "ситуация в странах Балтии, Германии, Польше и странах Северной Европы стала необратимой" - шансов на приход к власти пророссийских партий в этих странах почти нет. Кроме того, страны региона Северной Европы активно развивают сотрудничество в области безопасности и обороны с Британией и Германией, преследуя "стратегическую цель создания военной, политической и экономической угрозы для России и Беларуси".

Ремилитаризация острова Готланд – огромная проблема для российской армии на Балтике

Также огромное беспокойство российского аналитика вызывает ремилитаризация шведского острова Готланд, который в силу своей географии занимает стратегическое положение в Балтийском море.

При этом Межевич пытается угрожать военной силой в отношении острова, отмечая "предположение шведов о том, что мы сами не заметим свой опыт под названием "остров Змеиный", по меньшей мере странное". Однако российский аналитик совершенно забывает, что Готланд имеет площадь почти в 3 тысячи км2 и население около 60 тысяч, в отличие от Змеиного, на котором едва можно разместить роту пограничников. Еще во времена Холодной войны Готланд имел военную инфраструктуру, фортификации и склады для размещения подразделений авиации, ПВО, РЭБ, береговой артиллерии и ракетных установок, гавани и якорные стоянки для подразделений флота, а также возможности для базирования на острове не менее двух боеспособных бригад, включая одну танковую.

В условиях полной доминации флотов и авиации стран НАТО любые попытки России захватить Готланд будут абсолютно обречены на провал. До российского вторжения в Украину шведский остров почти не имел военного гарнизона, но агрессивная политика Кремля привела к срочному вступлению Швеции в НАТО и ремилитаризации Готланда. При этом нужно напомнить российскому эксперту, что даже контроль над маленьким украинским островом Змеиный был потерян в середине 2022 года, а попытки вернуть его стоили россиянам огромных потерь (несколько вертолетов, надводных кораблей и сотни бойцов морской пехоты и других спецподразделений).

Подготовка к обороне сухопутных границ с Россией должна оставаться приоритетом для Северной Европы

Также российский автор ставит под сомнение планы Финляндии и стран Балтии полностью заминировать границы с Россией и подготовить там укрепления, считая еще это будет слишком дорого стоить, однако по опыту российско-украинской войны можно сказать, что никто не будет жалеть финансы и ресурсы на оборону. Далее Межевич пытается насмехаться над особенностями ландшафта потенциального театра боевых действий: "как минировать голый гранит, болота, озера, вообще-то, никто не знает", однако забывает, что минировать болота нет смысла – там все равно не пройдет ни военная техника, ни пехота. Даже проход через болота или озера специально обученных диверсионных групп можно зафиксировать с помощью беспилотников, после чего легко уничтожить хоть артиллерией, хоть теми же дронами или другими средствами поражения. По крайней мере опыт советско-финской войны 1939-40 годов снова забывается в России, ведь тогда природные и температурные условия, включая заранее подготовленную линию "Маннергейма", сыграли определяющую роль в огромных потерях советской армии.

Но следует отдать должное русскому, в выводах он не прогнозирует легкой войны на севере Европы, более того даже скрыто предупреждает об опасности такого сценария, призывая отдать предпочтение гибридному сценарию противодействия. "Географическое положение и комплекс исторических нарративов заставляют нас и наших противников рассматривать восточную часть Балтийского моря как потенциальный театр военных действий, возможно, в классическом, а скорее всего - в "сером" формате". Поэтому в случае надлежащей подготовки обороны Северной Европы как в рамках альянса НАТО, так и на уровне отдельных, Россия встретится с весьма сложными обстоятельствами, которые сделают попытку агрессии в этом регионе крайне сложной и почти обреченной на провал.