"Российская военная машина превращается в пыль": сенатор США указал на провал Путина в Украине. Видео

Россия не демонстрирует масштабного продвижения на фронте, а её военная машина постепенно истощается. Украина смогла противостоять российским атакам благодаря стойкости, технологическим решениям и инновациям.

Видео дня

Об этом заявил сенатор США Дэвид Маккормик. По его словам, достижения России за последние 18 месяцев не свидетельствуют об успешном наступлении. Он отметил, что это скорее свидетельствует о постепенном истощении российской армии.

"Как вы видите на диаграмме 2, красные области, обведенные зеленым, — это все, что Россия смогла завоевать за последние 18 месяцев. Это не российская военная машина в наступлении. Это военная машина, которая стирается до пыли", — заявил сенатор.

Маккормик подчеркнул, что Украина смогла достичь таких результатов благодаря действиям своих военных, способности адаптироваться к условиям войны и внедрению новых подходов.

"Украина добилась этого благодаря храбрости, изобретательности и инновациям", — отметил сенатор США.

По его оценке, ситуация на поле боя демонстрирует не превосходство российской военной машины, а её постепенное ослабление в ходе войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Украина продолжит усиливать технологическое и ударное давление на Россию. Вместе с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым они уже согласовали общее видение развития Сил обороны и первые шаги по повышению их эффективности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!