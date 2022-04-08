Российская элита впадает в откровенную панику, на это указывают три фактора, – Подоляк

Среди политической элиты страны-агрессора России начинают нарастать панические настроения. Приближенные к власти готовы бежать, в то время как пропагандисты сорвались с поводка.

Об этом написал советник главы Офис президента Украины Михаил Подоляк. Он отмечает, что о панических настроениях четко свидетельствуют сразу три фактора.

"Постепенно российская господствующая элита впадает в откровенную панику", – написал Подоляк. Он озвучил факторы, подтверждающие его слова.

В первую очередь, как отмечает советник главы ОПУ, российские топы начали делать "странные и откровенные заявления" в интервью иностранным журналистам.

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"Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине ", – заметил Подоляк, добавив что спикер Кремля также признал, что "со спецоперацией происходит что-то странное".

Также о панических настроениях свидетельствует попытка российских чиновников выйти из игры. Уже несколько министров, по неофициальным данным, подали заявления на увольнение, но их не спешат удовлетворять, поскольку вся власть РФ "связана одной цепью".

"Уже в очереди на "оставить российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей", – считает Подоляк.

Последний фактор – это поведение самого президента-агрессора Владимира Путина и его прихвостней-пропагандистов.

"Практически ежедневно Путин проводит селекторы с расширенным Советом безопасности. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении", – рассказал Подоляк.

В то же время "сумасшедшие пропагандисты", оказавшиеся без присмотра сверху, "продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью".

По мнению Подоляка, это делается исключительно для того, чтобы навязать идею войны "до последнего россиянина".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко ранее заявил, что Путин сейчас отправляет в Украину последнюю из армий, которая еще не была задействована в войне против Украины.

Однако помочь ему достичь желаемых целей она не сможет из-за низкой эффективности. Поэтому уже в ближайшее время возможен существенный перелом в войне в пользу Украины.