'России придется заплатить в будущем': Остин заявил, что у Кремля нет всех преимуществ в Украине

У Российской Федерации нет всех преимуществ в Украине, армия агрессора "не лишена вызовов". На это, в частности, указывает, что Москве понадобилась помощь Тегерана и Пхеньяна в войне против украинцев.

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С соответствующим заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg. 9 января он будет председательствовать на 25-й – не исключено, что последней, – встрече в формате "Рамштайн".

"Господствует мнение, что у России есть здесь [в войне против Украины] все козыри и преимущества. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И даже если она получит то, что хочет, ей за это придется заплатить в будущем", – процитировало Остина Deutsche Welle.

Министр обороны США обратил внимание на то, что россияне обратились к Северной Кореи и Ирану, "чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь также и людей".

Текущие потери России в 700 000 военнослужащих убитыми и ранеными "было бы невозможно представить" три года назад, когда Кремль начал "СВО".

Также Остин отверг критику в адрес администрации президента США Джо Байдена об "отсутствии" четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она [администрация] сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию", – заверил руководитель МО.

По его словам, агрессор так много потерял в этой войне, что диктатор Владимир Путин не смог помочь своему союзнику диктатору Башару Асаду.

Без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии способность РФ поддерживать кампанию в Африке сейчас под вопросом, считает Остин.

Как писал OBOZ.UA:

– 9 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. С начала полномасштабной войны это будет уже 25-е собрание союзников в подобном формате.

– Ранее в Министерстве обороны США заявили, что участники встречи сосредоточатся на том, как усилить обороноспособность Украины и обеспечить практические шаги по ее поддержке в будущем.

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