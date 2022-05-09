РФ обстреляла Одессу ракетами прямо во время визита главы Евросовета, – Шмыгаль

В понедельник, 9 мая, российские оккупанты опять ударили ракетами по Одессе. В это время в городе проходила встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале. Вместе с европейским политиком он посетил один из разрушенных россиянами домов, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

"Ужасное горе, пришедшее в эту и еще тысячи украинских семей. Должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Европейский Союз рядом с нами в этой борьбе", – пишет премьер.

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Во время очередной бомбардировки Шмыгалю вместе с Мишелем пришлось спускаться в бомбоубежище. В распоряжении немецкого издания Bild появилось фото, как политики прятались в укрытии во время воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Одессу Шарль Мишель выразил поддержку Украине в войне с РФ. "Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", – заявил глава Европейского совета.