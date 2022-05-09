Глава Евросовета прибыл в Одессу и заявил о поддержке Украины: вы не одиноки. Фото и видео

Глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу. В рамках своего визита он заявил о поддержке Украины со стороны Евросоюза.

"Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", – обратился политик к украинцам. Соответствующий пост с фото Шарль Мишель опубликовал в Twitter (чтобы посмотреть все снимки, доскролльте новость до конца).

Он отметил, что приехал отметить День Европы в Одессу – город, где, по словам Пушкина, "можно почувствовать Европу".

Здесь, добавил глава Евросовета, "сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии".

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Кроме того, в Одессе Шарль Мишель вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вынуждены были спуститься в убежище, когда была объявлена воздушная тревога. Фото момента опубликовал немецкий таблоид Bild.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил политика за визит, "смелую позицию" и "постоянную поддержку" Украины со стороны ЕС во многих областях.

"Пообщался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим Одессу. Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями России. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля глава Евросовета посетил Бородянку под Киевом. А столицу Украины он назвал "сердцем свободной Европы".

Напомним также, 9 мая разрушенные Ирпень и Бородянку посетила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, чтобы своими глазами увидеть последствия зверств российских оккупантов.