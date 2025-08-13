Результат 17-месячной кампании: в ISW проанализировали, как продвижение армии РФ на Покровском направлении повлияет на переговоры на Аляске

Российское продвижение на Покровском направлении стало кульминацией более 17 месяцев боевых действий, масштабной подготовки и внедрения инноваций в сфере беспилотных технологий. Оно не было случайным или быстрым – продвижение обеспечили систематические удары дронами, уничтожение украинских экипажей беспилотников и перехват наземных линий связи ВСУ.

Этот тактический успех врага имеет не только военное, но и политическое измерение, ведь Кремль пытается использовать его для давления на предстоящем саммите США–Россия на Аляске. Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

Что известно

"Российское тактическое проникновение на Добропольском направлении не было мгновенным, а произошло после месяцев российской подготовки и создания условий с использованием новых инноваций и тактик беспилотников в больших масштабах. ISW недавно оценила, что интеграция Россией комбинированной тактики и адаптации ударов беспилотников в последние месяцы способствовала продвижению России в ключевых украинских городах. Адаптация российских ударных и разведывательных беспилотников, вероятно, достигает определенных эффектов воздушного перехвата боя – использования воздушных сил для поражения целей в ближнем тылу линии фронта, чтобы повлиять на операции на поле боя в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

Российские милблогеры сообщали, что войска РФ взяли под огневой контроль ключевые участки к северо-западу от Покровска и Мирнограда, изолировав зону боевых действий, а пехота продвинулась в ближний тыл по ранее разведанным маршрутам.

Постоянные атаки дронов по украинским глобальным военным комплексам подорвали оборонительные возможности ВСУ и облегчили проникновение диверсионно-разведывательных групп. Россия активно применяет FPV-дроны, ретрансляторы для увеличения дальности, "спящие" аппараты с режимом низкого энергопотребления и волоконно-оптические модификации, устойчивые к РЭБ. Партнеры из Китая поставляют компоненты и обеспечивают производственные мощности. Многие из этих технологий были испытаны во время операций в Курской области, а с начала 2025 года РФ масштабировала их производство.

Продвижение на Покровском направлении стало очередным результатом изнурительной кампании, которая длится с февраля 2024 года. За это время войска РФ продвинулись на 55 километров вглубь, потеряв более пяти дивизий бронетехники и танков.

Кремль стремится использовать нынешний момент для давления на США и союзников, требуя учитывать "реалии на местах" и настаивая на стратегической важности удержания восточной Украины и сухопутного коридора в Крым.

Риторика российских чиновников о "коренных причинах" войны повторяет требования 2021–2022 годов — остановить расширение НАТО и сменить украинскую власть. Депутат Алексей Журавлев прямо заявил об интересе к месторождениям полезных ископаемых на востоке Украины, а политолог Дмитрий Суслов прогнозирует, что любое прекращение огня после саммита будет базироваться на российском подходе. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий убежден, что дополнительная помощь Украине не изменит ход войны.

Отмечается, что эти заявления свидетельствуют об отсутствии у Кремля намерения идти на компромисс и о сохранении курса на полную капитуляцию Украины. Россия пытается представить захват Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, создавая информационное давление на Киев и Запад. В то же время усилия Москвы повлиять на итоги саммита вряд ли будут иметь успех, ведь президент США Дональд Трамп уже заявил, что не планирует заключать мирное соглашение с РФ во время встречи и считает, что Путин стремится покорить всю Украину.

"Россия пытается сломать волю Соединенных Штатов и Европы продолжать поддерживать Украину и сломать волю Украины продолжать защищаться от российской агрессии, чтобы проложить путь для достижения Россией полной капитуляции Украины", - говорят эксперты.

Что предшествовало:

– 12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже заявляла о том, что саммит на уровне лидеров состоится, потому что Путин попросил об этом Трампа, когда спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посещал Москву.

– Сам Дональд Трамп на брифинге 11-го числа сообщил, его встреча с Владимиром Путиным 15 августа будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что постарается договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он предупредил, что может выйти из переговоров.

– Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер считает, что потенциально Владимир Зеленский может принять участие в саммите между США и Россией, запланированном на этой неделе.

– Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп "вывел из тупика" возможность окончания войны. Но все будет зависеть от того, как далеко президент США сможет зайти.

