Встреча на Аляске состоится, потому что о ней просил Путин – Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа состоится на Аляске в крупнейшем городе американского штата Анкоридже. Глава Белого дома планирует встретиться с Путиным с глазу на глаз.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 12 августа. Она также сказала, о чем собирается говорить президент США с Путиным.

"Саммит Путина и Трампа будет сосредоточен на украинском конфликте", – сказала пресс-секретарь Трампа.

В ответ на вопрос журналиста о том, почему бы не пригласить на этот саммит президента Украины Владимира Зеленского, Кэролайн Ливитт ответила, что встреча на Аляске состоится, потому что Путин попросил Трампа о ней, когда спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посещал Москву 4 августа.

Пресс-секретарь отметила, что президент США планирует встретиться с главой Кремля тет-а-тет и это для него "будет упражнением по выслушиванию". По ее словам, она "очень уверена", что Трамп после встречи с Путиным на Аляске останется оптимистом.

"Я думаю, что для президента это будет упражнением по выслушиванию. На встрече будет присутствовать только одна сторона, которая участвует в этой войне, поэтому президент сможет получить более четкое представление о том, как мы сможем положить конец этой войне", – сказала Кэролайн Ливитт

Также пресс-секретарь Белого дома попыталась загладить курьезную оговорку Дональда Трампа о том, что он поедет на встречу с Путиным в Россию. Ливитт заявила, что глава Белого дома планирует в будущем посетить РФ.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что "отправится в Россию" на переговоры с диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Скорее всего, он просто оговорился. В оригинале глава Белого дома сказал: "I'm going to Russia". Американские журналисты предположили, что президент выстраивал фразу "я еду заключать сделку с Россией" – то есть "going to deal". Трамп пропустил слово, и получилось, что он "едет в РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, сам Дональд Трамп на брифинге 11 августа заявил, его встреча с Путиным 15 августа будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

