Зеленский о контрнаступлении: главное, чтобы это увидела и почувствовала Россия

Государство-террорист Россия должна увидеть и ощутить на себе украинское контрнаступление. Конечная цель этой операции – деоккупация наших территорий.

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Об этом на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом 2 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что особенно ощутимым контрнаступление должно стать для тех войск РФ, которые находятся на захваченных украинских территориях.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно, мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результатом контрнаступления", – отметил глава украинского государства.

Он уточнил, что украинцы поймут, что операция началась, когда Силы обороны начнут освобождать населенные пункты.

Напомним: Карис 2 июня прибыл с визитом в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что контрнаступление украинской армии на поле боя допустить нельзя. Он аргументировал свои слова тем, что эта операция якобы станет "кровавой бойней", и подчеркнул: "наступающая сторона понесет большие потери, чем обороняющаяся". В МИД Украины уже отреагировали на очередной выпад друга Путина;

– министр обороны Великобритании Бен Воллес высказал мнение, что Украина имеет реальную возможность в этом году вернуть Крым. У российских сил сейчас закончилось вооружение, необходимое для обороны полуострова.

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