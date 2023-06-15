Резников: на 'Рамштайне' есть важные новости по поводу 'коалиции истребителей'

Министр обороны Украины Алексей Резников по результатам заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе (Бельгия) получил обязательства от союзников о старте учений для украинских пилотов на западных истребителях F-16. Тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания, после чего к ним присоединятся другие страны.

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Об этом из Брюсселя сообщили украинские СМИ. Министр подчеркнул, что на заседании услышал важные новости о "коалиции истребителей".

"Сегодня мы получили обязательства от наших партнеров, что учения начнутся, и что мы вместе выстроим конструкцию этого консорциума истребителей", – сказал министр.

"Мы услышали хорошие новости от наших шведских партнеров, что мы будем иметь опцию тестировать возможности там", – добавил он.

Резников высказал убеждение, что "птичья коалиция" состоится, как это было с танковой, противовоздушной, артиллерийской и другими.

"Это означает, что будущие силы Украины будут оставаться восточным щитом Европы и восточным щитом НАТО", – подчеркнул министр.

Отметим, что перед открытием 15-й встречи в формате "Рамштайн" генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к союзникам с благодарностью за старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16, назвав это ключевым шагом к последующей передаче американских боевых самолетов на вооружение ВС ВСУ.

Однако в Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли слова генсека о том, что украинские летчики начали проходить обучение на истребителях F-16. Пилоты уже готовы отправиться на тренировку, но процесс достаточно "непростой".

"Я, честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг. – Ред.). Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода. Потому что берутся заявления разных руководителей и вырываются из контекста… Мы уже не раз говорили: это процесс непростой и он растянут", – сказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 может начаться уже этим летом. По ее словам, такова цель коалиции истребителей;

– заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, полученные от Польши и Словакии. Тем не менее защитники страны надеются в ближайшее время получить современные боевые самолеты F-16.

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