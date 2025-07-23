Коротко о рисках решения по НАБУ

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Мы знаем, как в условиях войны наша страна зависит от помощи наших союзников. Поскольку наши союзники — это демократические государства, то их решения по поддержке Украины должны учитывать общественные настроения в соответствующих странах, взгляды и мнения граждан этих стран. Правительства стран-партнеров не могут это игнорировать.

Далее текст на языке оригинала.

Росіяни це знають і активно використовують. Тому Україну часто намагаються представити як слабку, корумповану країну, яка не гідна підтримки ресурсами німецьких, британських, або американських платників податків.

Буквально: "не фінансуйте Україну, бо там корупціонери вашу допомогу розкрадуть, а зібрані з французів кошти Франція побачить лише на Лазурному узбережжі в майбахах з українськими номерами".

У такій ситуації Україна всіма силами та засобами мала б демонструвати, як сильно обманює російська пропаганда, що в Україні є правосуддя, і суди забезпечують справедливість і захист інвестицій. Правоохоронні органи охороняють право. Чиновники добросовісно виконують свою роботу...

Натомість, ми в цій ситуації вирішили показати абсолютно протилежне: єдиний, хоч і "вітринний", незалежний антикорупційний орган перетворили у звичайний "райвідділ". Влада публічно виступила проти незалежності НАБУ. Лідер опозиції перебуває під санкціями лише через те, що він опозиціонер. Телеканали вимикаються з ефіру. Іноземні інвестори під тиском і скаржаться, що влада не дає працювати.

Як наслідок, без якоїсь очевидної причини, влада створила кризу, в якій на кону опинилася допомога від наших союзників. І коли в російському телеграмі будуть проштовхувати тезу: "Ти не повинен воювати за корупціонерів, дивись, що вони зробили з НАБУ", якими аргументами наші відділи стратегічних комунікацій будуть це спростовувати?

До НАБУ можна ставитись по-різному. Можна казати про їхню некваліфіковану діяльність, низьку ефективність, зловживання тощо. Зрештою, хтось скаже, що СБУ поводиться з НАБУ рівно так само, як саме НАБУ поводиться зі своїми фігурантами. Фактично, вони отримують удар системи, яку самі ж будували.

Але те, що такий крок реально шкодить державі, ще й ставить під ризик підтримку з боку західних демократій – це явна ознака злочинної безвідповідальності.

Вони не просто будують диктатуру – вони будують диктатуру, яка нікому у світі не потрібна.