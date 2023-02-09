''Решение остается за НАТО'': Моравецкий – о вероятности поставки Польшей истребителей F-16 Украине

В Польше не исключают возможностей поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба от российских ракет и дронов. Но там напомнили, что решение в предоставлении таких самолетов Киеву остается за НАТО.

Видео дня

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Объяснение он дал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Журналисты спросили, мол, стоит ли снабжать Украину такими самолетами, как американские F-16, когда и президент США Джо Байден, и канцлер Германии Олаф Шольц дали понять, что они против.

В ответ Моравецкий указал, что украинское государство имеет полную поддержку со стороны Польшиу, в том числе и в долгосрочной перспективе.

Политик напомнил, что Варшава уже поставила Киеву огромное количество военной техники для отражения российской агрессии. Однако в вопросе истребителей "решение остается за НАТО".

"На данный момент никаких договоренностей по этому поводу нет. Однако, как сказал президент Конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, мы не должны ничего исключать, иначе мы только усилим Москву", – прокомментировал Моравецкий.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич уже объяснил, что Польша может предоставить Украине боевые самолеты F-16 или МиГ-29 только в рамках НАТО или более узкой коалиции. Однако сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня.

Напомним: после окончания "танковой эпопеи" Украина начала переговоры с партнерами по передаче самолетов и дальновидных ракет. Министр обороны Алексей Резников указал, что власти ведут их с лидерами западных государств по передаче для армии нашей страны тактической авиации. В частности, продолжается поиск платформы для предоставления Киеву современных истребителей.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первую очередь речь идет об истребителях четвертого поколения F-16, но также не списываются со счетов и другие самолеты, такие как шведские Gripen, французские Mirage и Rafale.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Британию и встретился с премьером страны Риши Сунаком. Тот заявил, что Лондон начнет подготовку украинских пилотов и это станет первым шагом к передаче истребителей украинской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!