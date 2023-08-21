Решение о приостановлении безвиза с Израилем будет в ближайшие дни, – посол Корнийчук

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что решение по приостановке безвиза с Израилем будет в ближайшие дни. Такая инициатива направлена не против людей или представителей религиозных общин, а против правительства Израиля.

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Об этом Корнийчук заявил в комментарии местному радио. "Если правительство Украины примет решение о приостановлении безвизового режима с Израилем, это будет действие, направленное против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин. Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни", – сказал он.

Он отметил, что такую инициативу правительство начало рассматриваться после резкого увеличения количества депортаций украинских беженцев из Израиля.

"У наших беженцев есть проблемы с самого начала российской агрессии. Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое с чем они сталкиваются – у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорта для беседы, 5-10 часов, после чего около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо!" – отметил глава диппредставительства.

Кроме того, Израиль стал единственной страной, от широкомасштабного вторжения России введшей электронные визы для украинцев.

"Я выражаю позицию украинской власти […] Обязанность правительства Украины – заботиться о своих людях и не разрешать притеснения прав украинцев", – резюмировал Корнийчук.

Напомним, журналист Эмиль Шлеймович заявил, что Украина должна запретить въезд министрам Израиля в ответ на депортацию украинцев Иерусалимом и рассказал истории депортированных граждан. Так, в частности, во въезде отказали двухлетней украинцы, заподозрив в желании "поселиться и работать".

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 20 августа заявил, что израильтянам может быть запрещен въезд в Умань, если депортация украинцев не прекратится.

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