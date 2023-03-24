Суд заочно арестовал бывшего нардепа-беглеца Кузьмина, подозреваемого в госизмене: подробности дела

Экс-нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заочно арестован. Он подозревается в государственной измене.

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Соответствующую меру пресечения относительно политика выбрал суд по ходатайству Офиса генерального прокурора, сообщила пресс-служба ОГПУ 24 марта. Отмечается, что решение было принято "на основании собранных доказательств".

Следователи установили, что бывший депутат Верховной Рады Украины перед полномасштабной войной и после 24 февраля 2022 года распространял российскую пропаганду, чем вредил стране.

С марта-2021 и по март-2022 Кузьмин озвучивал пророссийские нарративы в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях, на собственном сайте и Telegram-канале.

"Таким образом он формировал в обществе антиукраинское настроение и информационно влиял на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, оказывая представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – подчеркнули в Офисе генерального прокурора.

Он подозревается по ч. 1 ст. 111 – государственная измена. Согласно Уголовному кодексу, виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним: ранее в Госбюро расследований сообщили, что провели 10 одновременных обысков в местах возможного местопребывания Кузьмина. Он физически не задержан, местонахождения политика устанавливают.

Как известно, Кузьмин Ренат Равелиевич прошел в ВР Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года.

10 января-2023 он был лишен украинского гражданства президентом Владимиром Зеленским, после чего члены парламента проголосовали за лишение Кузьмина депутатского мандата.

Кузьмину 55 лет, он уроженец Донецка. Долгое время строил карьеру как прокурор, с 1999-го по 2003-й возглавлял горпрокуратуру Макеевки Донецкой области, в ноябре 2003 года возглавил прокуратуру Киева.

События Оранжевой революции ударили по карьере Кузьмина, он был разжалован в заместители прокурора Киевской области. Однако в 2010 году получил должность заместителяглавного прокурора Виктора Пшонки.

В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович подписал указ о назначении Кузьмина членом Высшего совета юстиции, а в 2013-м – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

5 марта 2014 года и. о. президента Александр Турчинов уволил его с этой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно народный депутат Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Олег Волошин сложил свои полномочия, но в заявлении, направленном в парламент, причину не указал. Перед этим СБУ объявила Волошину о подозрении в государственной измене.

– Следствие выяснило, что в течение 2020-2021 годов парламентарий способствовал военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины. Среди прочего Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора.

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