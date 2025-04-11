'Только что вернулся из турне': Писториус объяснил, почему министр обороны США не принял непосредственное участие в 'Рамштайне'

Министр обороны США Пит Гегсет не принял непосредственного участия в заседании "Рамштайн" из-за своего графика. Однако это не помешало ему присоединиться к встрече в формате телеконференции и обратиться к аудитории.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус во время заседания Контактной группы по обороне Украины. Он подчеркнул, что физическое отсутствие Гегсета не рассматривается как приоритетный вопрос Белого дома.

"Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков. Самое важное, что он (Гегсет, – Ред.) принял участие, обратился к аудитории с интересными и корректными оценками, относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше", – подчеркнул Писториус.

Министр обороны Германии отметил, что уже скоро станет ясно, как именно США продолжат свое участие и поддержку. В то же время, он акцентировал, что Европа должна больше полагаться на собственные силы и концентрироваться на тех задачах, которые способна решать самостоятельно.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на то, что американский министр обороны Пит Гегсет не будет участвовать в следующем заседании Контактной группы, Вашингтон продолжит помогать Украине в борьбе против РФ, включая передачу разведывательных данных.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовала 27-я встреча в формате "Рамштайн". Этот саммит должен стать ключевым шагом по укреплению поддержки Киева со стороны западных союзников. Речь пойдет об усилении ПВО Украины, новых поставках вооружений и развитии оборонно-промышленного сотрудничества.

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