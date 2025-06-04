Глава Пентагона впервые пропустит заседание в формате 'Рамштайн': в АР указали на тревожный момент

Министр обороны США Пит Хегсет намерен пропустить заседание международной группы для координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Таким образом впервые с момента создания группы на ней не будет присутствовать глава Пентагона.

Видео дня

Хегсет прибудет в Брюссель только в среду вечером, после завершения заседания контактной группы по обороне Украины. Об этом сообщает AP News.

Чиновник США, говоривший на условиях анонимности для обсуждения деталей расписания, подтвердил, что Хегсет также не будет участвовать в заседании в формате "Рамштайн" по видеоконференции.

Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине. Кроме того, решение Пентагона последовало за предупреждением президента Франции Эммануэля Макрона на конференции по безопасности в прошлые выходные о том, что США и другие страны рискуют применить опасные двойные стандарты, если их концентрация на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться за счет отказа от поддержки Украины.

Предшественник Хегсета, Ллойд Остин, создал контактную группу в формате "Рамштайн" после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году. С тех пор более 50 стран-членов в совокупности предоставили Украине около 126 миллиардов долларов США в виде оружия и военной помощи, в том числе более 66,5 миллиардов долларов от США.

Под руководством Остина США выполняли функции председателя группы, а он и председатель Объединенного комитета начальников штабов присутствовали на ежемесячных заседаниях, которые проводились как лично, так и по видеосвязи. Хегсет перевернул эту позицию, отказавшись от руководящей роли, не предоставив новой военной помощи, а теперь и вовсе отказавшись от участия в заседании группы.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты передали руководство Контактной группой по обороне Украины в формате "Рамштайн" Великобритании и Германии. Он отметил, что Америка больше не гарантирует безопасность Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет не принял непосредственное участие в заседании "Рамштайна" 11 апреля из-за своего графика. Однако это не помешало ему присоединиться к встрече в формате телеконференции и обратиться к аудитории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!