Вже більше 19 місяців йде повномасштабна війна з другою армією світу. Майже у кожному селі, містечку, місті можна побачити на цвинтарях наслідки цієї путінської агресії. Тисячі українських героїв ціною свого життя зупинили ворожу навалу на Україну. Тільки завдяки цим героям вдалося зірвати план швидкого захоплення України і знищення українського народу.Багато хто, навіть на теоретичному рівні не допускав можливість цієї війни. Але, зараз це вже факт, який відчула майже кожна українська сім’я. Війна продовжується. Кожний день цієї війни забирає в нас нових героїв і збішує величезні масштаби людського горя, яке спричиняють наші вороги.

В той час, коли на 1000 -кілометровому фронті гинуть сотні українських воїнів, по той бік океана в Конгресі США йдуть запеклі баталії, головна мета яких позбавити Україну будь-якої допомоги і підтримки з боку США. Невелика група республіканців у Палаті представників, фактично штовхають США до катастрофи і наближають війну путінської Росії проти США, але вже на території Сполучених штатів. Поразка України у цій війні буде трагедією не тільки українського народу, але й початком трагедії американського народу, оскільки головна мета путіна не захоплення України чи Європи - головна мета цієї війни знищення США, як оплота світової демократії і геополітичний розподіл світу між путіном і СіЦзіньпіном.

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Ця невелика група республіканців не може не усвідомлювати, що позбавляючи Україну американської допомоги, вони залишають Україну на розтерзання російським агресорам. Будь-які дії щодо обмеження чи позбавлення допомоги України автоматично підсилюють Китай, який сподівається разом з Росією знищити США і підкорити собі увесь світ. Ці завзяті прихильники Трампа, навмисно вчиняють усі ці дії, які неодмінно призведуть до геополітичної катастрофи - ядерної війни між США і росією, яка завершиться планетарною катастрофою. Чи усвідомлюють це американці? І особливо прихильники республіканської партії, в умовах шаленої пропаганди, яку здійснює путін усіма можливими засобами на американський народ.Хочеться вірити, що мудрі американці з’ясують усі загрози, які відкриються для них у разі військової поразки України.А що стосується республіканців. То хочеться згадати видатного американського Предидента, який був обраний від Республіканської партії - це 40-й Президент США Рональд Рейган, яким і зараз пишається увесь американський народ.. Головна заслуга цієї видатної історичної постаті полягає в тому, що Рейгану вдалося перемогти імперію зла, якою завжди була Росія, як би вона не називалась.

Але, спочатку деякі ремарки, щоб усім було зрозуміло з ким сьогодні воює Україна і чому американський народ підтримував Рейгана у його справедливій боротьбі з агресивною росією, а сьогодні, коли агресія путіна проти України набула таких масштабів, які можна порівняти з бойовими діями другої світової війни, деякі колишні однопартійці Рейгана блокують допомогу Україні, фактично стають пособниками путіна у цій загарбницькій війні. Чому так сталося? Чому ці республіканці фактично роблять усе можливе, щоб підсилити апетити путіна до загарблення нових країн і народів? На це питання важко знайти правильну відповідь. Може американці це зрозуміють, коли над їх сім’ями нависне справжня загроза згоріти в ядерному полум’ї, про що путін постійно погрожує, перш за все США.

Я взяв для прикладу деякі висловлювання лорда Ліндзерста, Вінстона Черчилля і Рональда Рейгана, зроблені ними в різний період історичних подій.Це - видатні постаті і їх висловлювання щодо Росії будуть цікавими і актуальними також і зараз.

1/ Отже, лорд Ліндзерст, "Я вважаю, що якби ця варварська нація, ворожа всякому прогресу, утвердилася в серці Європи, це було б найбільшим лихом для людського роду". Ці слова належать легенді британської політики, який у минулому тричі обіймав посаду лорда-канцлера, і який вважався живою легендою британської політики і мав величезний авторитет і вони стосувалися періоду Кримської війни. 27 березня 1854 року Англія і Франція, стурбовані експансією Росії у південному напрямку, вступили в Російсько-турецьку війну на боці Туреччини, проте вели її мляво і виключно на морі. Що і врятувало Росію від розгрому.

2/"Більшевізм має бути задушений у колисці"Ця пропозиція належить Вінстону Черчіллю, позицію якого не розділяв Ллойд Джорж, прем’єр міністр, який не бажав допомагати білим, після жовтневого перевороту в 1917 році відновлювати державу, і який направив в Росію всього 22 тисячі англійських, канадських і австралійських військ, і їх участь у цій війні була мінімальна. Завдяки цьому, фактично була врятована більшовицька росія, оскільки на придушення більшовицького перевороту Велика Британія направила менше 1 відсотка своїх збройних сил, які не змогли змінити ситуацію в росії. Черчілль неодноразово публічно жалкував про те, що до нього не прислухалися, коли він пропонував задушити більшовизм в колисці - востаннє 1949 року. Більшовицьку Росію можна було задушити ще на ранньому етапі, якби не лояльність європейських країн, які недооцінили, якого монстра народив цей жовтневий переворот.3./ "20 років тому я рішуче симпатизував російському народу. Я сподівався, що Росія вирішить свої проблеми, і її влада стане миролюбною, обраною вільним голосуванням, і вони не будуть робити замах на своїх сусідів. Сьогодні надія або зникла, або відкладена до кращого дня. Ця країна керується диктатурою настільки абсолютною, що подібну важко знайти у світі"Приводом для цієї заяви Вінстона Черчілля стали дії Москви щодо Фінляндії 2 грудня 1939 року. Ця радянсько-фінська війна теж за задумом радянських генералів повинна була завершитись за 20 днів, щоб на день народження Сталіна, 21 грудня зробити йому подарунок у вигляді перемоги над Фінляндією. Що з цього вийшло добре відомо.

А тепер ще один вислів Вінстона Черчілля.

4/ "На континент опустилася залізна завіса. Це явно не та звільнена Європа, за яку ми билися. І не Європа, яка має необхідні передумови для створення міцного світу. З поведінки наших російських друзів і союзників під час війни я виніс переконання, що вони найбільше захоплюються силою і ні до чого не мають менше поваги, ніж до військової слабкості", -Вінстон Черчілль пишався репутацією людини, яка першою говорить світові гірку правду: спершу про німецьку, потім про радянську загрозу. Метою виступу було вивести громадську думку США із повоєнної "благодушності" і усвідомлення того, який ворог людства займає 1/6 планети.Черчілля почули після того, як він виголосив свою історичну промову, яка багато що змінила в світі і яка і сьогодні слугує демократичним країнам у збереженні миру. Це - Фултонська промова Черчілля.За словами Рональда Рейгана, з Фултонської промови народився сучасний Захід - з американським лідерством та глобальною присутністю НАТО та політикою стримування комунізму. Сам Черчілль вважав Фултонську промову головним змістом свого життя.

І нарешті, - Рональд Рейган.

5/"Давайте піднесемо молитви на спасіння всіх, хто живе в тоталітарних країнах темряви. Держава, яка оголошує про свою перевагу над особистістю і пророкує, зрештою, свою перевагу над усіма народами, є осередком зла. Я прошу уникати спокуси навісити ярлик винності на обидві сторони, ігноруючи історичні факти та агресивні пориви імперії зла, і назвати гонку озброєнь просто гігантським взаємним непорозумінням".

Вираз "імперія зла" набув широкого поширення. 23 березня того ж року Рейган анонсував свою "стратегічну оборонну ініціативу", відому як "програма зіркових воєн".

Ці декілька висловлювань таких відомих історичних постатей багато у чому характеризують Росію на значному історичному проміжку, яка завжди була "імперією зла", "тюрмою народів", і завдяки путіну відродилась в значно більше зло, але тепер не своїм сусідам, а усьому світу.Але, давайте повернемось до "імперії зла"."Імперією зла", як відомо, назвав Радянську Росію Рональд Рейган, виступаючи у Флориді 8 березня 1983 на з'їзді Національної асоціації євангелістів. Тоді американський президент заявив, що Радянський Союз – "це черговий сумний та дивний поділ історії людства, остання сторінка якого пишеться зараз". Основа наших ідей і принципів — вірність ідеалам незалежності та свободи, а це, у свою чергу, ґрунтується на глибокому усвідомленні того, що свобода розквітає лише там, де пристрасно шукають та покірно приймають Боже благословення.Американська демократія ґрунтується на цій концепції. Її відкриття було великим тріумфом наших батьків-засновників, про який Вільям Пенн сказав: "Якщо нами не правитиме Бог, нами правитимуть тирани". Пояснюючи невід'ємні права людей, Томас Джефферсон підкреслив: "Бог, який дав нам життя, водночас дав нам свободу". А ось думка Джорджа Вашингтона : "З усіх порядків та звичаїв, які ведуть до політичного процвітання, нам особливо необхідна опора на релігію та мораль.""Не впадайте... в спокусу однаково звинувачувати обидві сторони, ігноруючи факти історії та агресивні устрімління імперії зла і спрощено називаючи гонку озброєнь величезним непорозумінням, тим самим усуваючи боротьбу між правдою і неправдою, між добром і злом... Ми повинні знати, що спокушатися щодо наших супротивників — повна нерозсудливість. Це означає зраджувати наше минуле, губити нашу свободу... Слід нагадати їм (СРСР), що саме Захід відмовився використовувати свою ядерну монополію у 1940-х та 1950-х роках для територіальної експансії", так казав Рейган на цьому з’їзді.І ще, - хоча Генрі Кісінджер дивувався Рейгану, як "така неінтелектуальна людина" могла керувати спочатку Каліфорнією вісім років, а потім ще стільки ж Сполученими Штатами, ми повинні визнати: з "імперією зла" Рейган боровся дуже ефективно. Зрештою, саме в результаті його титанічних зусиль спочатку радянський блок, а потім і сам СРСР розвалилися. У дев'яності роки здавалося – назавжди. Але ми помилялися.

Помилився Рейган, помилилися Буш та Клінтон. У 2000 році до влади в Росії повернувся КДБ в особі Владіміра путіна і відразу почався процес відтворення "імперії зла". Як би там не було, "імперія зла" відродилася. Стала на повне зростання. Масштаб катастрофи значно перевищив усе те, що спостерігав Рейган сорок років тому. Замість холодної війни ми бачимо гарячу, з використанням найсучаснішого озброєння, із сотнями тисяч людських жертв. Отже, і боротися з цим чудовиськом треба інакше, ніж це робив Рейган.

"Сумно, але Захід, здається, ще й досі повністю не усвідомив, яка небезпека зріла, зріла і нарешті дозріла в нього під боком. Чомусь вважається, що українці зможуть зі озброєною до зубів та просякнутою ненавистю до цивілізації "імперією зла" впоратися самостійно, достатньо дати їм деяку кількість зброї (не найпотужнішої і не найсучаснішої). Ні, мої друзі, цього недостатньо. Але, щоб ухвалити рішення, потрібні фігури рівня Рейгана, а їх, на жаль, на горизонті не видно", зазначив Андрій Мальгін (BBC).

Багато хто справедливо вважають, що війна путіна в Україні, це початок Третьої світової війни. Я теж підтримую таке припущення. І не треба думати, що те що відбуважться на величезному театрі бойових дій не буде зачіпати інтереси усіх європейців чи американців. Як тільки український фронт путін прорве - третя світова війна стане реальністю і неодмінно вийде за межі України і дуже швидко перекинеться на американський континент, на американські міста. Така історична природа "імперії зла" - агресія і ненависть до усіх народів і держав. Єдина сила яка здатна протистояти тепер вже путінській "імперії зла" - США і демократичний світ.

Зараз світ переживає не той час, коли можна дозволити собі вести різні дискусії, обговорення. Зараз потрібно усім народам і країнам, які проповідують справедливість і демократію, об’єднатися перед лицем колосальної загрози, якою є путінська "імперія зла".