Реформа Федорова: Никаких подробностей и основания для оправданий в случае провала, – СМИ

Реформа Вооруженных сил, анонсированная министром обороны Михаилом Федоровым, вызывает недоверие и множество вопросов у действующих военнослужащих. В частности, ее критикуют за отсутствие подробностей и конкретики реализации, говорится в репортаже BIHUS Info.

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Журналисты цитируют главу Минобороны, который заявил, что с конца осени этого года начнется частичное увольнение со службы для тех, кто служит в армии с 2022 года и ранее.

"Это опять могло бы звучать неплохо, по крайней мере лучше, чем вообще ничего. Но пока, кроме этих слов, нет ничего конкретного. Известно, что военных будут увольнять по указу президента, и этот указ якобы будет иметь приоритет над уже подписанными новыми контрактами. Но нет подробностей ни о механизме, ни о критериях, ни о количестве людей, которых будут увольнять. Федоров отдельно отметил: "Все будет зависеть от обстановки на поле боя". "Собственно, этот тезис в дальнейшем может использоваться в качестве оправдания, если идея провалится. И да, сами военные в нее тоже не очень верят", – подчеркивает журналистка.

Это мнение дополняет действующий военный, командир батальона DarkNode 412-й бригады Nemesis Александр Ярмак.

"С чисто практической точки зрения я вот не очень понимаю, как можно быстро передать все дела, найти замену на местах – от командира взвода до командира роты, заместителей... То есть это довольно сложный процесс, чтобы мы не потеряли свою боеспособность", – говорит он.

В сюжете говорится о том, что ветераны войны, получившие контузии и отдавшие стране годы жизни, оказались в схожих условиях с новичками и справедливо возмутились. Журналисты показывают, что пишут под постом Минобороны в соцсетях.

"Тот, кто с начала войны защищает страну, продолжает дальше? Вы серьезно? … Я служу с 2015 года. В 2023 году перевелся в боевой батальон на пехотную должность. Воевал в пехоте до 2025 года, сейчас в артиллерии. То есть по%й, где я был и воевал до этого – х%*ни еще два года. … Мой муж, который в армии с 2022 года, как-то вне системы, должен ли он на пятом году войны быть наравне с теми, кто только сейчас подписывает контракт?"

Но у государства, говорит журналистка, есть ответ. Мол, нет, это не так – мы о вас на самом деле позаботились, но еще чуть-чуть потерпите, уже скоро станет легче.

"Вот только на самом деле как и когда – пока неизвестно", – констатирует ведущая.