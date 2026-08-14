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Украинцам рассказали, кто сэкономит 10 тысяч на электроэнергии: инструкция на отопительный сезон

Роман Костюченко
Коммуналка
1 минута
9,6 т.
Как сэкономить 10 тысяч на электроэнергии
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Владельцы домов и квартир с электроотоплением могут в 2026 году сэкономить около 10 тыс. грн за отопительный сезон. Для этого им нужно перейти на льготный тариф за электроэнергию, который составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч.

Об этом рассказали в энергокомпании ДТЭК. Там объяснили:

  • Стандартный тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч.
  • По льготной цене в течение календарного месяца можно потребить до 2 000 кВт*ч – все больше этого лимита оплачивается по стандартному тарифу.
  • В среднем это позволит сэкономить те самые 10 тыс. грн за отопительный сезон.

При этом подчеркивается: оформить этот тариф нужно заранее. Для этого необходимо:

  • Подготовить необходимые документы.
  • Подать заявку на сайте вашего облэнерго.
  • Дождаться обновления документов.

"Паспорт точки распределения будет доступен в личном кабинете и передан электропоставщику. Тариф начнет действовать уже с 1 числа следующего месяца", – рассказали энергетики.

Какие документы нужно подготовить для оформления льготного тарифа

Личные данные

  • Копия ИНН.
  • Копия паспорта.
  • Выписка из реестра на право собственности объекта.
  • Заявление для внесения изменений в паспорт точки распределения (ПТР) установленного образца.

Документы для квартиры и жилого дома

  • Проект по реконструкции электрических сетей для установки электроотопительных установок.
  • Копия технического паспорта на объект недвижимости с отображением на плане квартиры местоположений электронагревательных устройств, их мощности и место установки узла учета.
  • Копии паспортов электроотопительных устройств/систем.
  • Документ о вводе в эксплуатацию электроотопительной установки.
  • Отдельно для квартиры – документ, подтверждающий отсутствие других систем отопления.

"Если в вашем техническом паспорте еще не указано, что жилье имеет электроотопление, может потребоваться дополнительный обзор оборудования", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату электроэнергии, газа, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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