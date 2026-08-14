Украинцам рассказали, кто сэкономит 10 тысяч на электроэнергии: инструкция на отопительный сезон

Владельцы домов и квартир с электроотоплением могут в 2026 году сэкономить около 10 тыс. грн за отопительный сезон. Для этого им нужно перейти на льготный тариф за электроэнергию, который составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом рассказали в энергокомпании ДТЭК. Там объяснили:

Стандартный тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

По льготной цене в течение календарного месяца можно потребить до 2 000 кВт*ч – все больше этого лимита оплачивается по стандартному тарифу.

В среднем это позволит сэкономить те самые 10 тыс. грн за отопительный сезон.

При этом подчеркивается: оформить этот тариф нужно заранее. Для этого необходимо:

Подготовить необходимые документы.

Подать заявку на сайте вашего облэнерго.

Дождаться обновления документов.

"Паспорт точки распределения будет доступен в личном кабинете и передан электропоставщику. Тариф начнет действовать уже с 1 числа следующего месяца", – рассказали энергетики.

Какие документы нужно подготовить для оформления льготного тарифа

Личные данные

Копия ИНН.

Копия паспорта.

Выписка из реестра на право собственности объекта.

Заявление для внесения изменений в паспорт точки распределения (ПТР) установленного образца.

Документы для квартиры и жилого дома

Проект по реконструкции электрических сетей для установки электроотопительных установок.

Копия технического паспорта на объект недвижимости с отображением на плане квартиры местоположений электронагревательных устройств, их мощности и место установки узла учета.

Копии паспортов электроотопительных устройств/систем.

Документ о вводе в эксплуатацию электроотопительной установки.

Отдельно для квартиры – документ, подтверждающий отсутствие других систем отопления.

"Если в вашем техническом паспорте еще не указано, что жилье имеет электроотопление, может потребоваться дополнительный обзор оборудования", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату электроэнергии, газа, воды и т.д. не стоит выбрасывать – наоборот, их следует хранить в течение 5 лет. Дело в том, что в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу.

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