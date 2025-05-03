Если Украина расслабится после вероятного прекращения огня или даже мирного соглашения, если в обществе будут увеличиваться настроения относительно невозможности повторения новой войны и необходимости поиска путей взаимопонимания и сосуществования с Российской Федерацией, это приведет только к новому еще более неожиданному и сокрушительному удару россиян по украинской государственности. И привести к тому, что Украина потеряет, если не независимость, так, по крайней мере, суверенитет и возможность принимать решение о своем дальнейшем развитии и геополитическом выборе.

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А вот если Украина превратится в страну-крепость и главным смыслом существования Украинского государства в ближайшие десятилетия будет понимание необходимости сопротивления потенциальной российской агрессии и усиления украинской идентичности в стране путем вымывания колониального наследия соседнего государства, тогда у Украины появляются хотя и не абсолютные, но реальные шансы выжить. А вместе с украинским государством появляется шанс выжить и украинскому народу, у которого в случае исчезновения украинской государственности таких шансов практически уже не будет.