Реальность всегда тяжело догоняет: у Зеленского потролили Путина и его ''задачу по сохранению России''

Советник главы Офиса Прездента Михаил Подоляк высмеял Путина в своих социальных сетях. Запись посвящена результатам Российской Федерации в войне за год.

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Об этом он сообщил в своем Twitter-аккканте. Подоляк указал, что важно "сохранить" целостность армии РФ.

"Февраль 2022. Субъект Путин объявляет военную "спецоперацию" и угрожает миру "взять Киев за 3 дня".

Февраль 2023. Тема Путин обещает россиянам большие проблемы, так как "наша главная задача — обеспечить сохранение России". Реальность всегда болезненно настигает", – иронично написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского объяснили, почему РФ не прекратит атаки и сколько танков нужно ВСУ для перелома на фронте.

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