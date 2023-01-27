''До конца войны не будет спокойно'': у Зеленского объяснили, почему РФ не прекратит атаки, и сколько танков нужно ВСУ для перелома на фронте

Страна-агрессор Россия не прекратит массированных атак ракетами или дронами по Украине, и бесполезно надеяться, что до конца войны у наших городов будет спокойствие. Сейчас важно каждому максимально заботиться о своей безопасности, чтобы украинцы победили с минимальными потерями.

Видео дня

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". В нем он рассказал также о подарках от партнеров и указал сколько танков нужно ВСУ для перелома ситуации на фронте (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О массированных ударах РФ

"До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, идти в укрытие – это важно. Все-таки должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы проделать всю ту историческую работу, которую нам нужно будет сделать. Ее будет очень много", – отметил политик.

По его убеждению, в России уже осознали, какую сложную ситуацию получили сегодня и какую сложную ситуацию будут иметь завтра из-за развязанной войны: россиянам придется за все это отвечать, потому что Украина каждый день каждого из них будет идентифицировать и потом либо юридически, либо физически привлекать к ответственности.

"Они же ясно понимают, с кем сегодня имеют дело, что напали на единую нацию, которая точно будет каждого из них доставать за уши. И это очень и очень важно. Но между тем они будут терроризировать", – выразил убеждение Подоляк.

Представитель Офиса президента не стал прогнозировать, когда именно РФ прибегнет к новой массированной атаке, подобной предыдущей – 26 января.

"Давайте зафиксируем, чтобы не было разногласий в оценках. Мы выясним, какие именно ракеты они используют, после публично, официально об этом поговорим – определенное время нужно для этого", – указал он.

По его словам, Россия будет до конца использовать любые элементы террористической войны, чтобы запугивать гражданское население Украины. Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Не исключено, что россияне будут искать какие-то другие возможности, и до последнего дня войны все использовать.

"Поэтому мы должны относительно спокойно к этому относиться и просто заботиться о своей личной безопасности. Я искренне хочу, чтобы все заботились о ней. Это не просто какие-то ритуальные слова. Это действительно искренняя надежда на то, что украинцы победят с максимально минимальными потерями", – поделился Подоляк.

О танках для ВСУ

В последние дни партнеры Украины приняли важные решения о военной помощи. ВСУ наконец-то получат боевые танки – немецкие Leopard 2 и американские Abrams – которые являются инструментами для того, чтобы украинцы могли защитить одновременно и европейские ценности. Журналисты поинтересовались у Подоляка о "символичности" цифры в 45 единиц этой техники (14 "Леопардов" и 31 "Абрамс" ) – объявленных в день рождения украинского лидера Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 45 лет (эту тему ранее подхватили и российские пропагандисты. – Ред.).

"Это не просто 45 или потом 100, 200, 300 танков, это гораздо важнее. Потому что перелом окончательно произошел. Еще есть отголосок об эскалации, но уже все поняли, что ее не будет, что она уже есть в полном объеме. Уже есть большая война и надо все давать Украине, здесь и сейчас. Мы закончим эту эру сомнений, мол, надо передавать только определенные виды оружия Украине", – ответил советник главы ОПУ.

По его словам, речь идет о понимании, что каждый этап войны – это конкретная математическая формула относительно того, что нужно для эффективного противодействия врагу. Он призвал не обращать внимание на российские нарративы, которые уже практически прекратили "бояться" и партнеры Украины.

"Танки – это прямая заявка, что эра страха перед эскалацией закончилась. Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в войне. Ведь, например, по ядерному оружию ядерный клуб четко зафиксировал, включая Китай и Индию, что России, мягко говоря, не будет позволено использовать этот вид оружия. Это значит обнулить цивилизацию в целом, включая Китае и Индию", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что украинское государство на любом этапе войны будет иметь необходимые инструменты противодействия агрессору. Единственная проблема сегодня, о которой можно говорить, – это логистика поставок техники и обучения бойцов.

"Мы должны организовать этот процесс конвейерно и максимально ускорить. И еще раз удивить наших партнеров, что мы можем это существенно ускорить", – подытожил представитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Вloomberg написало, что российский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, несмотря на колоссальные потери среди личного состава и техники ВС РФ. Прогнозируется, что эскалация начнется в феврале или марте 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!