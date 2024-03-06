Разрушение законодательного органа работает в пользу России: 'Евросолидарность' требует возобновить полноценную работу ВР

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" в пустом здании Верховной Рады рассказали о важных решениях, которые должны голосоваться во время отмененных пленарных заседаний на этой неделе. Прежде всего это окончательное принятие закона о запрете московской церкви, а также создание ВСК по вопросам фортификаций.

Во фракции требуют немедленно возобновить полноценную работу высшего законодательного органа, включая пленарные заседания и время вопросов к правительству. Об этом нардепы сказали в своем видеообращении.

"Видите эту большую папку? Это – законопроект о запрете российского православного филиала фсб в Украине. Он полностью готов комитетом. Но "Слуги" даже пошли на то, чтобы отменять заседание, чтобы этот законопроект о запрещении русской православной церкви не был сегодня в зале", – возмутился сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Именно по просьбе Службы безопасности Украины вчера на комитете по гуманитарной политике при поддержке большинства мы подготовили полностью ко второму чтению и к вынесению в зал закон о запрете российской церкви в Украине. Мы искренне надеялись, равно как и представители украинских служб, украинские военные, которые защищают нас, как и украинское общество, что сегодня этого фсбшного спрута мы здесь задушим и закроем, наконец, деятельность русской церкви в Украине. Но заседание сорвано. Я думаю, это не случайно", – добавляет Николай Княжицкий.

"Европейская Солидарность" сейчас здесь, потому что мы государственники и мы хотим привлечь внимание общества к реальной проблеме – во что сегодня пытаются превратить украинский парламент власть, монобольшинство и руководство парламента", – говорит сопредседатель ЕС Ирина Геращенко.

"Мы – оппозиционная фракция, и наша задача говорить правду, мониторить, контролировать деятельность власти, помогать. Никакого решения важного европейского, евроатлантического в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в этом парламенте не прошло без голосов "Европейской Солидарности". "Слуги" давно не дают 226. У них максимум 170 голосов. Никакого монобольшинства не существует. На самом деле, то, что сейчас происходит в парламенте – это полная имитация деятельности", – отмечает Геращенко.

"Должна быть системная работа. Вот сегодня пленарный день – его нет. Завтра должен был быть час вопросов к правительству – ничего нет. Поэтому наше требование переформатировать большинство, создать правительство национального единства. Взрослые люди, осознающие свою ответственность за страну, в том числе и в стенах украинского парламента, должны объединиться и защищать страну", – отмечает Ирина Геращенко.

Вопрос фортификаций – это вопрос жизни украинских воинов, отмечает Виктория Сюмар. "Очень важный вопрос сегодня именно о Временной следственной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. Мы вышли с этой инициативой несколько месяцев назад. И за все это время именно фракция "Слуг народа" так и не предоставила нам кандидатов в эту ВСК. Я скажу без преувеличения – сегодня это не вопрос политики. Это вопрос жизни людей, очень многих людей, украинских воинов. И это – вопрос, от которого зависит судьба государства", – говорит депутат.

"Почему именно ВСК решение этой проблемы? Потому что только ВСК с ограниченным доступом имеет право расследовать, получить информацию от минфина, имеет право получать информацию от военных, от инженерных служб, как вообще строятся эти сооружения. И это нельзя подменить каким-нибудь визитом делегации парламентариев, чтобы показать какие-то "потемкинские деревни" из каких-то где-то построенных одного километра фортификаций", – отмечает Сюмар.

"Сегодня на повестке дня мы должны были рассматривать и голосовать около десяти важных законопроектов, касающихся социальной политики и защиты прав ветеранов. Уже за последние шесть месяцев мы их не можем проголосовать за то, что они переносятся каждый раз на следующие заседания", – сообщила Ирина Никорак.

Владимир Арьев также напомнил о Резолюции Европарламента, где отдельным пунктом отмечается важность парламентской дипломатии с участием оппозиции. "Власть нам пытается сказать, что резолюция Европейского парламента носит рекомендательный характер – но это рекомендательный характер для стран ЕС. Рекомендации для страны-кандидата означают, что в случае игнорирования этих рекомендаций страна-кандидат не будет продвигаться дальше в вопросах европейской интеграции", – говорит Арьев.

В "Евросолидарности" подчеркнули, что разрушение законодательного органа работает в пользу государства-агрессора, которое десятилетиями вводит нарратив о "несостоятельности украинской власти".

"Воюя с россией и отстаивая от российского нашествия свою свободу и независимость, мы не имеем права допускать здесь в Украине российские практики. Это на россии "парламент – не место для дискуссий", парадная ширма для того, чтобы вождь чувствовал себя комфортно и красиво. Мы не позволим, чтобы в Украине такие практики внедрялись. Мы требуем, чтобы была возобновлена полноценная работа парламента. Сессионные заседания, которые должны проходить не два раза в месяц, а так, как это требует регламент и повестка дня. Чтобы исполнительная власть могла отчитываться не просто перед депутатами, а перед народом Украины, что делается, почему что-то делается не так и что делается для того, чтобы исправить ошибки", – отмечает Ростислав Павленко.