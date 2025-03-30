Начну с Польши. В её истории было 5 разделов - в 1772, 1793, 1795, 1815 и 1939 годах, а также одно смещение - в 1945 году. При этом новые границы каждый раз устанавливались перпендикулярно земной поверхности, то есть охватывали воздушную, земную и подземную части.

Видео дня

Так вот, в противовес этому дикарству мордорско-американский раздел Украины, который сейчас готовится, имеет характер чисто горизонтальный, то есть деление планируется весьма нетрадиционное - параллельно земной коре: верхняя часть - мордору, остальное - Трампу.

Впрочем, это не мешает разделу традиционному -"территориальному", который американцев не волнует. В обмен на это благодаря общеизвестному трамповскому искусству договариваться мордор практически соглашается с разделом нетрадиционным.

Современная система мировой безопасности с участием ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. (вместе с прославленной американской системой сдерживания и противовесов) демонстрирует обновлённый и эффективный комплексный подход к разрешению конфликтов, достойный динамичного развития Цивилизации в третьем тысячелетии от Р.Х.