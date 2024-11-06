Белочка и енотик могут спать спокойно. Они отмщены.

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А если без шуток...Мне кажется, что нынешний результат - это не о Байдене, Харрис и не о Трампе с Вэнсом. Это об актуальности левой повестки.

И то, что именно Штаты, где эта повестка родилась, набрала силу и откуда полетела по миру, сказали: не актуально! Стоп! - говорит о многом.Самый уважаемый мною американский президент - Рональд Рейган. Я не сравниваю Рейгана и Трампа, упаси Бог! Но хочу напомнить, что республиканцы - это не плохо. Скорее, наоборот.

Трамп - популист, шоумэн, позер, да кто угодно, но республиканская партия - это не Трамп.

Меня, конечно, настораживает, что к власти пришло монобольшинство, но...

Это выбор американского народа.Тут бы надо подумать о том, что привело к такому результату? Почему эта избирательная компания закончилась разгромом для демократов?

Может быть они что-то делали не так?)))В любом случае, счет на табло. И Украине придется проверить на собственной шкуре стоит ли верить обещаниям нового Президента. А если он решит исполнить обещание, то не будет ли лекарство чрезмерно горьким для нас?

Все увидим.Скоро.