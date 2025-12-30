Одна деталь на опубликованных фотографиях встречи Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго бросается в глаза ещё до того, как мы узнаем, о чём говорили за закрытыми дверями: рассадка почти всегда является сигналом. Она показывает, каким хотят представить сам процесс.

В данном случае два человека, которые сильнее всего ассоциируются с "неформальной", персонализированной дипломатией Трампа, — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — на этот раз не находятся "в первом ряду". Это не доказывает, что кого-то из них отодвинули в сторону, но может означать более простую вещь: попытку подать встречу как более государственную, более институциональную и менее импровизационную.

Это важно, потому что сразу после встречи прозвучала привычная формула: соглашение "на 95% готово". В большой дипломатии такие слова — классический инструмент. Они должны создать ощущение темпа и контроля, успокоить союзников, избирателей и рынки, показать, что процесс движется вперёд. Проблема в том, что в войнах такого масштаба "95%" чаще всего означает самые лёгкие части: общие принципы, широкий язык, пункты, которые другая сторона может принять, почти ничего не заплатив. Называть это "95%" — в лучшем случае маркетинг. Настоящее соглашение — не оболочка, а слой исполнения и принуждения.

Это и есть "последняя миля", и по весу она почти никогда не равна "пяти процентам".

Гарантии безопасности: кто и что гарантирует, на какой срок, в какой юридически обязательной форме — и приводят ли эти гарантии к реальным последствиям, а не к вежливым заявлениям.

Механика прекращения огня: мониторинг, верификация, что считается доказательством, и что происходит при первом же нарушении — потому что оно почти неизбежно произойдёт.

Последовательность шагов: что делается первым, что является условием, что может быть отменено, и что мешает одной из сторон "забрать уступки" и затем затянуть процесс.

Территориальная и правовая формулировка: те слова, которые потом определяют толкование и рычаги давления; именно там одна запятая может превратиться в будущую линию фронта.

Реакции в соцсетях подчёркивают, насколько люди разделены, причём самые жёсткие оценки чаще склоняются к скепсису. Часть про-трамповских комментаторов утверждает, что спокойный, "профессиональный" тон — признак реального прогресса: уход от драм и движение к рабочей рамке, а дальше — рабочие группы, которые якобы смогут проработать вопросы вроде энергетического сотрудничества или демилитаризованных зон, вплоть до фантазий о "красивых трамповских башнях" как символе будущей сделки.

Однако более громкий скепсис упирается в то, что ключевые вопросы всё ещё выглядят нерешёнными. Сам Зеленский после встречи подчеркнул, что "болезненные" темы — прежде всего территория, особенно Донбасс, — остаются открытыми; компромисс невозможен без референдума, а Россия, по его словам, должна будет платить за восстановление. Многие наблюдатели, включая пророссийские аккаунты, называют заявления о "90–95%" максимум желаемым за действительное, отмечая, что реальные решения по-прежнему обсуждаются скорее по линии Вашингтон—Москва, чем с участием Киева.

Отдельно стоит и момент по времени: Россия заявила о "масштабной атаке украинских дронов", якобы нацеленной на резиденцию Путина — всё "перехвачено", ущерба нет, но драматургия удобная, при этом убедительных доказательств не показано. Интерпретации расходятся: одни видят в этом попытку сорвать процесс и удержать поток западной помощи, другие — кремлёвскую постановку, призванную оправдать ужесточение позиции. В любом случае это добавляет ещё один слой недоверия в тот момент, когда доверие, по идее, должно нарастать.

Всё это вновь приводит к одному выводу: громкие проценты в основном закрывают низкорисковую часть. А оставшиеся 5–10% — архитектура безопасности (включая разговоры Зеленского о многолетних обязательствах США, которые могут потребовать даже участия Конгресса), прекращение огня с реальными санкциями за нарушения, последовательность шагов, которую нельзя "обыграть", и территориальные формулировки без бесконечных лазеек — именно там и находится основной вес.

Поэтому я не называю эту встречу исторической. Спокойный, протокольный разговор лучше, чем инфантильная драма, но планка тут невысокая. Реальным сигналом будет не риторика про проценты, а исполнимая конструкция: содержательные гарантии, проверка с последствиями и последовательность, которую невозможно превратить в игру.

Есть и более тихое ограничение со стороны Украины, которое часто обходят вниманием — из-за чрезмерной склонности воспринимать её исключительно как жертву. Речь о внутренней управленческой надёжности. Антикоррупционные дела, расследования и институциональные конфликты — это не "побочные сюжеты", потому что они определяют, как партнёры оценивают риск и насколько готовы привязывать себя к жёстким, долгосрочным обязательствам.

Мой вывод поэтому намеренно сдержанный. Эта встреча не была ни прорывом, ни провалом. Скорее это попытка удержать канал и придать ему более стандартизированную рамку. Превратится ли это в "эффект бабочки" или останется очередным заголовком, будет зависеть от того, как будет выглядеть "жёсткий слой" в ближайшие недели — когда гарантии безопасности, механизмы исполнения, последовательность шагов и территориальные формулировки наконец перейдут от лозунгов к реальному тексту и ратификации.