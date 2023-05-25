Раненые военнослужащие должны получать 'боевые' весь период пребывания в госпитале – Юлия Тимошенко

Все время лечения в результате ранения бойцы Вооруженных сил Украины должны получать плату, которую они имели на момент попадания в госпиталь, а не минимальную ставку, как сегодня. Команда "Батькивщины" разработала и подала в Верховную Раду поправки, призванные исправить несправедливость по отношению к людям, защищающим свою землю от врага.

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Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время посещения одного из военных госпиталей Харькова, передает сайт партии ВО "Батькивщина".

"По действующим ныне нормам, на время лечения военнослужащим выплачивается "голая ставка". В случае рядовых и сержантов это около 22 000 гривен, офицеры получают до 27 000. Мы считаем, что это нечестно и неправильно. Государство должно не только на словах по достоинству оценивать" своих героев", – отметила Юлия Тимошенко.

В соответствии с поданными "Батькивщиной" поправками, за каждым раненым воином до момента выписки будет сохраняться зарплата, которую он имел на последнем месте службы. На практике выплаты кое-где вырастут в несколько раз.

"За 15 месяцев войны я лично посетила, наверное, большинство военных госпиталей в стране. Наша команда разработала целый пакет предложений, имеющих целью качественно изменить всю систему лечения и реабилитации военнослужащих. Сохранение боевых доплат в период пребывания на больничной койке – только одно из первоочередных шагов на продолжительном пути реформирования всей системы", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Напомним, это уже не первая инициатива Юлии Тимошенко по поводу раненых военных. В начале мая лидер "Батькивщины" предложила коренным образом изменить принципы финансирования медицинских учреждений, которые заботятся о украинских воинах. "Батькивщина" внесла на рассмотрение Верховной Рады пакет поправок, призванный кардинально увеличить расходы на лечение, питание, реабилитацию и протезирование солдат Вооруженных сил Украины.