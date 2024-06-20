Ради совместной победы над агрессором: Порошенко на встрече с советником Макрона призвал ускорить поставки Украине необходимого оружия

Петр Порошенко провел встречу с советником президента Франции, бывшим министром обороны и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили помощь Украине в войне со страной-агрессором Россией.

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Об этом пятый президент сообщил в соцсетях.

"Мы обсудили инициативу Президента Эммануэля Макрона по союзническим силам для Украины. В этом контексте особое внимание уделили ситуации на фронте и потребностям украинского войска ради победы. В частности, обсудили перспективы сотрудничества с французскими оборонными предприятиями в области совместного производства высокотехнологичного оружия", – рассказал Порошенко.

Он поблагодарил за важную помощь Франции и отметил, что чем больше и быстрее Украина получает все необходимое оружие и амуницию, тем быстрее будет наша общая победа.

"Сказал, что санкции против россии должны укрепляться с тем, чтобы лишить агрессора возможности пополнять свои запасы оружия. В первую очередь это касается энергетического сектора, атомной энергетики и сжиженного газа", – убежден пятый президент.

Петр Порошенко принимает участие в престижной международной выставке передовых систем наземной и воздушной безопасности Eurosatory 2024 во Франции. Эта выставка проходит раз в два года и является одним из самых главных международных событий в мире вооружений.

Порошенко проведет переговоры с ведущими мировыми производителями высокотехнологичного оружия и амуниции, а также обсудит перспективы заключения контрактов, направленных на укрепление военного потенциала Вооруженных Сил Украины.