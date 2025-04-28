Рада рассмотрит законопроект о военных преступлениях против детей, – Елена Кондратюк

29 апреля парламент планирует рассмотреть законопроект №12170 относительно дополнения Уголовного Кодекса отдельными положениями, касающимися военных преступлений против детей.

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Об этом сообщила вицеспикер Елена Кондратюк, которая является соавтором законопроекта.

"Мы видим, как часто россия начала использовать наших детей для поджогов или взрывов авто, минирования, взрывов. Должны предупреждать такие случаи. За вербовку детей нужно вводить уголовное наказание", - отметила Елена Кондратюк.

Кроме того, вицеспикер напомнила о необходимости наказания для тех людей, которые задействованы в похищении и перевоспитании украинских детей.

"Дополнение Уголовного Кодекса отдельными положениями в отношении детей - это еще один путь, чтобы наказать не только тех, кто вывозит, похищает наших детей, но и тех, кто вопреки международным конвенциям не дает им вернуться домой. Юридическим языком это называется "неоправданная задержка репатриации", - сообщила она депортированных украинских детей BringKidsBackUA.

Как сообщает официальный портал "Дети войны", Россия депортировала, похитила или незаконно переместила 19546 украинских детей. Против перемещенных детей Россия совершает преступления индоктринации и милитаризации, т.е.

Елена Кондратюк отмечает:

"Когда мы обращаемся к нашим международным партнерам с просьбой помочь вернуть наших детей – очень странно выглядит, что у нас самих нет соответствующих выделенных пунктов во внутреннем законодательстве. Между тем наказание виновных является одним из важнейших средств, которые ныне есть в распоряжении Украины, чтобы предотвратить повторение таких преступлений. Мы должны использовать этот инструмент".

По ее словам, проект закона успешно прошел обсуждение в профильном комитете и будет вынесен в сессионный зал для принятия первого чтения.