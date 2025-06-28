Рада работает над законопроектом для организации послевоенных выборов: Стефанчук рассказал подробности

Верховная Рада Украины работает над специальным законопроектом, который будет определять порядок проведения выборов после завершения полномасштабной войны. Этот документ должен обеспечить возможность гражданам реализовать свое конституционное право голоса даже в сложных условиях.

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Об этом сообщил Председатель парламента Руслан Стефанчук в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, для проведения послевоенных выборов необходимо новое законодательное регулирование.

Речь идет о разработке отдельного нормативного документа, который учтет обстоятельства и особенности переходного периода.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что страну ждет немало вызовов после завершения войны, и сценарии событий в значительной степени будут зависеть от того, когда и при каких условиях она закончится. В связи с этим Верховная Рада готовит несколько базовых сценариев, чтобы гарантировать гражданам реализацию их конституционного права.

"Но мы готовим разные вот базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", – сказал Стефанчук.

Стоит отметить, что украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения военного положения проведение выборов в Украине потребует не только времени, но и существенных изменений в законодательстве. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что избирательный процесс не начнется сразу после прекращения войны. Для этого, по его словам, нужен как минимум полугодовой период подготовки.

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