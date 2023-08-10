Рада призвала Макрона не пустить россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже и обратилась к миру из-за Харлан

Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом не допустить граждан РФ и Беларуси на Олимпиаду в Париже. Кроме того, украинский парламент призвал мир осудить незаконную дисквалификацию Ольги Харлан.

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Об этом 9 августа сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. "Мы обратились к парламентам и правительствам стран мира, олимпийскому комитету и международным спортивным федерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Ольги Харлан", – написал он в своем Telegram-канале.

За соответствующее решение проголосовали 320 народных избранников, информировал Гончаренко.

"Мы призываем отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения. А также обязательно привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу", – рассказал парламентарий.

Кроме того, Верховная Рада 306 голосами поддержала законопроект №9409 об обращении к лидерам и парламентам других стран об ограничении въезда на их территорию российских и белорусских спортсменов и спортивных делегаций, рассказал Гончаренко.

По его словам, парламент Украины также призвал Макрона "и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию рашистов и белорусов, которые, прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду".

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