Рада оторвалась от жизни: Порошенко призвал парламент немедленно проголосовать критические для национальной безопасности законы

Петр Порошенко призвал монобольшинство немедленно рассмотреть вопрос укрепления обороноспособности и национальной безопасности – строительство фортификаций, запрет московской церкви и защиту бизнеса от силовиков. Пятый президент жестко раскритиковал повестку дня Совета, заметив, что у него нет ничего общего с теми угрозами, которые возникли перед Украиной.

Об этом Петр Порошенко сказал, выступая в парламенте. Он назвал повестку дня Верховной Рады оторванной от жизни.

"Люди, составляющие такую оторванную от реальной жизни повестку дня, оторвались от земли. Я вернулся с Востока, где 10 бригад получили от нас то, что не прибавляет государство. Так вот земля горит на всей длине – от Купянска до Херсона", – эмоционально обратился к депутатам лидер "Евросолидарности".

"История ничему не учит, даже трагична. Как в августе 2021 года мы кричали об увеличении финансирования ВСУ, и тогда были такие ухмылки, так и сейчас, когда мы требуем ключевое слово – "фортификация". Фортификация – это не съездить, видосики поснимать на образцовом ВОПе, фортификация – это две тысячи километров, контроль использования денег. Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов, и это будет менее 10%. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию", – отметил Порошенко.

Он еще раз призвал поддержать создание в парламенте ВСК по вопросам фортификационных сооружений.

"Вопрос комиссии по фортификациям поддержан всеми, кроме "слуг". Дайте своего представителя и проголосуйте", – призвал Порошенко.

"Вторая позиция – московская церковь. Это такое же фортификационное сооружение от влияния ФСБ России. Немедленно поставьте и проголосуйте. Третья позиция – верните деньги бригадам. Увеличьте НДФЛ в их распоряжении. Четвертая позиция – поставьте наш проект закона о защите бизнес-климата. Ибо единственные, кто удерживает нашу армию, есть налогоплательщики Украины. А силовики вместо того, чтобы ходить на фронт, очень любят питаться в офисах украинского бизнеса", – подчеркнул Порошенко.

"Следующий вопрос – наше движение в Евросоюз. Вы обещали, что переговоры начнутся в марте 2024г. Где? И мы должны немедленно поставить на голосование постановление об имплементации резолюции Европейского Парламента, в том числе и по командировкам депутатов", – отметил лидер "Евросолидарности".