"Работаем на результат": Лубинец встретился с омбудсменом Венгрии в Закарпатье. Подробности и видео

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с венгерским омбудсменом Имре Югаза. В понедельник, 13 июля, он прибыл в Украину.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Во время встречи чиновники обсудили права национальных меньшинств и евроинтеграцию.

"В центре нашего разговора – вопросы, которые сегодня особенно актуальны: защита равных прав и свобод, прав национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов, евроинтеграция и углубление сотрудничества между нашими институтами. Готовность к диалогу есть. Работаем над общим результатом", – написал Лубинец.

Вместе с венгерским коллегой они возложили цветы к месту памяти погибших украинских защитников на территории историко-мемориального комплекса "Кальвария", а также к Памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунизма.

"Впереди – содержательный диалог. Самыми важными результатами поделюсь уже в ближайшее время", – добавил он.

Сближение Киева и Будапешта

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что после нескольких недель интенсивных переговоров Украина и Венгрия достигли договоренностей о соглашении по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства. Если Киев выполнит свои обязательства, Будапешт будет содействовать открытию первого раунда переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

До этого Киев и Будапешт согласовали 11 пунктов, касающихся прав национальных меньшинств в Украине. Договоренности предусматривают изменения в сфере образования, а также расширение языковых, культурных и общественно-политических прав представителей национальных меньшинств.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Петер Мадьяр заявил, что между странами Европейского Союза существуют разногласия относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, после открытия первого переговорного кластера позиции государств-членов относительно следующих этапов "сильно расходятся".

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