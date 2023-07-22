Работа над послевоенной трансформацией Украины уже продолжается: Зеленский рассказал о "политике героев"

Президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас один из самый важных компонентов государственной политики Украины – это политика наших военных и ветеранов. Он назвал это политикой Героев.

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В обращении к украинцам и миру в конце 513-го дня войны в Украине он сообщил, что 21 июля провел по этому вопросу "основательное совещание". Глава украинского государства отметил, что Украина не только победит в войне со страной-агрессором Россией, но и выиграет жизнь, достойную героев, которые за нее борются.

Президент подчеркнул, что работа над послевоенной трансформацией Украины уже продолжается, устройство должно быть в первую очередь на уважении.

"Это очень важно, чтобы наше устройство – государственное, общественное, экономическое, культурное – было именно таким, о котором можно будет сказать, что оно действительно основано на уважении. На уважении к Украине и каждому, кто направил свою жизнь, свою храбрость, свою силу ради того, чтобы Украина выстояла против зла и победила российский террор. Благодарен всем, кто начал разрабатывать вместе с нами детали украинской трансформации после этой войны", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил воинов Украины, которые каждый день защищает нашу страну от вражеской армии России.

"Я благодарю наших воинов. Каждому и каждой, кто защищает украинское небо по всей стране. Воздушным силам, нашим летчикам и зенитчикам, мобильным огневым бригадам. Каждому подразделению ПВО всех родов и видов войск. Благодарю вас!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отреагировал на очередные массированные атаки России, которые привели к гибели украинских детей. Он указал, что оккупанты творят абсолютное зло, но оно не останется безнаказанным.

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