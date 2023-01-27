Пыталась не привлекать внимание: Тимошенко начало нового года встретила на насыпном острове в Дубае – СМИ

Депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко начало нового года встретила в Дубае (ОАЭ). Там она жила на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании украинского журналиста Михаила Ткача. По данным источников, Тимошенко на курорте ведет осторожный образ жизни, отмечается в материале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ее нельзя увидеть, в частности, на набережной, где по утрам и вечерам любят гулять отдыхающие.

Выходя из здания, политик садится в машину не на улице, а в подземном паркинге.

И все же 5 января журналистам удалось наблюдать отдых Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже гостиницы. Но заметив внимание к себе, депутат сразу же покинула пляж.

Через пять дней после этого лидер "Батьківщини" вернулась в Киев.

По словам источников в деловых кругах, семья дочери Тимошенко переехала в Дубай еще до начала масштабной войны и живет там с непродолжительными выездами в Европу, говорится в расследовании.

Два месяца назад журналисты заметили зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина в отеле Kempinski в Вене, когда депутат посещала столицу Австрии с рабочим визитом. А в январе 2022 года СМИ писали, что Тимошенко провела в Дубае почти месяц.

Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский объявил о решении СНБО запретить гсслужащим выезд за границу в личных целях.

27 января стало известно, что народного депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга Народа" после скандала вокруг его поездки в Таиланд. Сам он заявил, что налаживал дружбу с Вьетнамом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимошенко предложила план спасения энергетики Украины. В частности, она считает необходимым перераспределение систем ПВО для защиты наибольшего количества объектов.