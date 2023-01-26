''Пока защитники гибнут на поле боя'': Тищенко решил устроить встречу с украинцами в Таиланде и разозлил сеть

Посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с народным депутатом Николаев Тищенко в Бангкоке. Гражданам нашей страны предлагают прийти на встречу к народному избраннику "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

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Примечательно, что этот анонс вызвал шквал эмоций среди украинцев. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Дипломатическое ведомство пригласило украинцев на встречу с Тищенко в гостиницу Novotel 27 января. При это желающих встретиться с народным избранником просят зарегистрироваться на встречу и заранее прислать свои вопросы.

В комментариях к посту украинцы решили поинтересоваться у посольства, с какой миссией депутат прибыл в Таиланд и в чем, собственно, заключается суть встречи в Бангкоке. На это дипломатическое ведомство не ответило, лишь посоветовало задать эти вопросы самому Тищенко во время встречи.

Также посольство уличили в том, что оно занимается политическим пиаром нардепа и работает во благо его имиджа. Самого же Тищенко потролили, мол, нардеп, как всегда, находится "в самом нужном месте" и решает "самые важные вопросы".

Кроме того, украинцы возмутились тем, что пока тысячи наших сограждан отдают жизнь за страну, Тищенко катается по миру и проводит непонятные встречи.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов отметил, что Тищенко поехал в Таиланд на отдых, и теперь пытается прикрыть себя от критики. Поэтому кто-то заставил посольство Украины в Таиланде написать безумный пост о встрече народного депутата с избирателями в Таиланде.

"При том, что Тищенко курирует в Слуге народа Закарпатье, а избирался как Слуга народа в 219 избирательном округе Киеве. Впечатляющий цинизм, просто поразительный, когда всем гражданам-мужчинам запрещен выезд из Украины", – возмутился Бутусов.

Украинцы возмутились не только очередной выходкой Тищенко, но и поступком посольства, назвав этот анонс встречи фарсом. Кое-кто даже предложил не пускать Тищенко обратно в Украину.

Напомним, украинский военнослужащий от имени побратимов записал обращение к народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Нардепа призвали прекратить пиариться на войне и отказаться от мандата, поскольку парламентарий из него получился, по мнению военных, не очень хороший.

Ранее Тищенко сам признался, что пиарится на волонтерстве. На слитой в сеть записи разговора нардеп заявляет, что избрал для себя образ волонтера из-за "резонанса" и желания заполучить политические баллы.

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