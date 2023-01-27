Тищенко исключили из состава парламентской фракции ''Слуга народа'': подробности

Народного депутата Украины Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это произошло после того, как парламентарий оскандалился с поездкой в Таиланд.

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О решении политической силы утром 27 января сообщила в Telegram спикер фракции "СН" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Исключение киевского ресторатора поддержали другие "слуги" в ходе опроса.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции", – написала Палийчук.

Кроме того, пресс-служба ВР Украины уведомила о том, что председатель фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо председателю парламента Руслану Стефанчуку об освобождении Тищенко от исполнения обязанностей зампредседателя фракции.

Напомним: широкой общественности стало известно о том, что Тищенко находится в Таиланде, 26 января, когда наше посольство анонсировало встречу с народным депутатом. Украинцев, живущих заграницей, приглашали туда "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Королевстве Таиланд".

У многих пользователей сети появился вопрос, чем именно занимается политик в разгар войны. Тищенко раскритиковали, хотя он начал утверждать, что находится за границей "по служебным делам". В Азии он в командировке и также посещал Вьетнам, рассказал сам народный избранник.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил о том, что Тищенко за границу он не отправлял и распоряжение на командировку не подписывал. Но ресторатор утверждает, что "все высшие руководители в курсе" о его поездке.

В "Слуге Народа" отреагировали на скандал очень оперативно. В тот же день там приняли решение исключить коллегу из партии, а такжеуволить с должности заместителя председателя фракции "СН".

Арахамия в связи с поездкой Тищенко заявил: "Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Как писал OBOZREVATEL:

– Визит Тищенко в Таиланд спровоцировал настоящую волну новых мемов с народным депутатом Украины.

– О других скандалах, в которые попадал политик после начала полномасштабной войны, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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