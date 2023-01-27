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Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа": подробности

Дарья Дурова
Новости политики
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Скандал с Тищенко

Народного депутата Украины Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это произошло после того, как парламентарий оскандалился с поездкой в Таиланд.

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О решении политической силы утром 27 января сообщила в Telegram спикер фракции "СН" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Исключение киевского ресторатора поддержали другие "слуги" в ходе опроса.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции", – написала Палийчук.

Тищенко исключили из состава парламентской фракции ''Слуга народа'': подробности

Кроме того, пресс-служба ВР Украины уведомила о том, что председатель фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо председателю парламента Руслану Стефанчуку об освобождении Тищенко от исполнения обязанностей зампредседателя фракции.

Тищенко исключили из состава парламентской фракции ''Слуга народа'': подробности

Напомним: широкой общественности стало известно о том, что Тищенко находится в Таиланде, 26 января, когда наше посольство анонсировало встречу с народным депутатом. Украинцев, живущих заграницей, приглашали туда "для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской громады в Королевстве Таиланд".

У многих пользователей сети появился вопрос, чем именно занимается политик в разгар войны. Тищенко раскритиковали, хотя он начал утверждать, что находится за границей "по служебным делам". В Азии он в командировке и также посещал Вьетнам, рассказал сам народный избранник.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил о том, что Тищенко за границу он не отправлял и распоряжение на командировку не подписывал. Но ресторатор утверждает, что "все высшие руководители в курсе" о его поездке.

В "Слуге Народа" отреагировали на скандал очень оперативно. В тот же день там приняли решение исключить коллегу из партии, а такжеуволить с должности заместителя председателя фракции "СН".

Арахамия в связи с поездкой Тищенко заявил: "Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Тищенко в Таиланде

Как писал OBOZREVATEL:

– Визит Тищенко в Таиланд спровоцировал настоящую волну новых мемов с народным депутатом Украины.

– О других скандалах, в которые попадал политик после начала полномасштабной войны, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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