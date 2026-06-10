Пять стран ЕС хотят урезать права новых членов после вступления в блок: что известно

Пять стран Европейского Союза выступили с инициативой временно ограничить участие новых членов блока в принятии отдельных решений. Идею поддержали Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, которые подготовили совместный документ с соответствующими предложениями.

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Сейчас проект передан на внутреннее обсуждение среди стран ЕС. Об этом сообщает Reuters.

ЕС может изменить правила для новых членов

Как отмечается в статье, в ЕС обсуждают возможные изменения правил для будущих государств-членов на фоне активизации процесса расширения блока. Дискуссии усилились из-за стремления Черногории присоединиться к ЕС в 2028 году, а также из-за настаивания Украины, Молдовы и Албании на ускорении евроинтеграционного прогресса.

Некоторые страны ЕС выступают за введение дополнительных гарантий для новых членов, учитывая предыдущий опыт с отступлением от демократических стандартов в Венгрии. Среди причин также называют необходимость предотвратить возможные политические кризисы в будущем.

В соответствующем документе предлагается рассмотреть варианты, которые могут быть включены в договоры о вступлении. В частности речь идет о создании нового механизма мониторинга и мер предосторожности, которые позволяли бы реагировать на серьезные нарушения в сферах демократии и свободы СМИ.

Также пять стран ЕС предложили обсудить возможность временного ограничения права голоса для новых членов в отдельных вопросах, где сейчас действует принцип единодушия, в частности относительно внешней политики, бюджета и решений о расширении блока. Сейчас инициатива вынесена на дальнейшее внутреннее обсуждение в ЕС.

Напомним, ЕС в ближайшее время может представить 21-й пакет санкций против России, который станет одним из самых масштабных и будет направлен прежде всего на банковский сектор и криптоплатформы. Под новые ограничения могут попасть до 90 российских банков и десятки финансовых сервисов, что существенно усилит экономическое давление на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет предоставлять никаких особых условий на пути к членству в ЕС. По его словам, украинская сторона должна выполнить все необходимые требования для вступления.

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