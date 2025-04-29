'Путину должно быть понятно': будущий глава МИД ФРГ, выступавший за предоставление Украине ракет Taurus, озвучил план действий нового правительства

Иоганн Вадефуль, вероятный новый министр иностранных дел Германии, четко заявил о неизменной поддержке Украины со стороны Берлина. Он подчеркнул, что цель нового правительства – показать России и миру, что Германия твердо стоит на стороне Киева.

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Он также пообещал, что Берлин попытается донести это и до Трампа. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Я думаю, всем, особенно Владимиру Путину, должно быть понятно: мы будем стоять на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину и предлагать ей возможность быть на равных с Россией", – заявил Вадефуль.

Иоганн Вадефуль заявил, что новое правительство Германии стремится наладить конструктивный диалог с командой Дональда Трампа, чтобы четко определить свою позицию по поддержке Украины в затяжной войне, развязанной Россией. По его словам, Берлин хочет убедить Вашингтон в том, что сильная Украина в европейских сообществах отвечает и интересам самих Соединенных Штатов.

По его словам, Германия стремится укрепить Европейский Союз и сделать его более самостоятельным в глобальных вопросах.

"Это будет нашей первой задачей. Вторая – это, безусловно, трансатлантические отношения с США, которые сейчас вызывают серьезную обеспокоенность у всех европейцев", – сказал будущий глава МИД.

Он также подтвердил приверженность ФРГ принципам НАТО, подчеркнув, что стратегия безопасности страны неразрывно связана с Альянсом. В то же время, он отметил, что европейским государствам следует серьезно усилить оборонное финансирование – как ответ на длительные призывы Трампа.

По словам Вадефуля, Германия готова взять на себя лидерскую роль в этом процессе, но рассчитывает, что Вашингтон признает эти усилия и будет придерживаться общих целей.

"Германия будет лидером в этой области. Однако мы также хотим услышать от Вашингтона, что там ценят наши усилия и придерживаются наших общих целей", – добавил Вадефуль.

Напомним, оппозиционные депутаты в Германии снова призвали правительство государства передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Они считают, что это вооружение нужно предоставить Киеву напрямую, а не в результате "кольцевого обмена" ракетами. Как сказал заместитель главы фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль, Берлин должен "сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага от зеленых Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.