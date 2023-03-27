Самое важное в разговоре продюсера Иосифа Пригожина и бывшего члена Совета Федерации, миллиардера Фархада Ахмедова - то, что российская верхушка расколота на господствующее меньшинство (Путин и его ближайшее окружение) и недовольное большинство (все остальные). Это было понятно и раньше, но теперь есть документ, по которому можно реконструировать ход мыслей многих представителей российского истеблишмента. Они ненавидят Путина и его камарилью, считают, что российский диктатор их подставил и обрёк на фатальные проблемы.

Видео дня

Вторжение 24 февраля воспринимается ими как заведомо провальная авантюра, которая уничтожит Россию и лишит их детей будущего. В победу они не верят.

Они понимают, что у России нет боеспособной армии, что Путин и его приближенные - никчёмные, не способные ни на что люди, что ситуация в экономике идёт к краху, в связи с резким сокращением в результате санкций доходов от продажи энергоносителей; они ждут катастрофу и хаос.

Именно сейчас политика диктатора вошла непримеримое противоречие с интересами правящего класса, "элиты". В таких ситуациях верхний слой общества обычно пытается убрать опасного для него автократа. Спасти тирана может только террор против "элиты" в стиле Ивана Грозного или Сталина. Однако Путин во всех конфликтах поддерживает старых номенклатурщиков против тех, кто мог бы стать его опричниками (например, Шойгу, Герасимова, Беглова против Евгения Пригожина). Путин уже показал, что неспособен на массовые репрессии против "своих". А значит они его неизбежно съедят.

Вероятность того, что российская верхушка попытается устранить Путина и продать его в Гаагу в обмен на амнистию и снятие санкций, очень велика. Но для этого мало недовольства большинства "элиты". Кто-то из ближайшего окружения, из главных силовиков должен сдать Путина. Кто это будет, покажет будущее, думаю, уже недалекое.