Путин цинично заявил о готовности к компромиссу с Украиной и набросился с обвинениями на Джонсона

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова к компромиссам в случае переговоров о завершении войны против Украины. В срыве дипломатического процесса он в очередной раз цинично обвинил Киев.

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Соответствующее заявление Путин озвучил 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции, известной как "прямая линия". Американский журналист Кир-Харди Бреннан-Симмонс, присутствующий на мероприятии от телеканала NBC, задал вопрос диктатору о том, готов ли тот лично пойти на компромисс в переговорах.

"Вы готовы каким-либо образом достигать компромиссов по поводу Киева? Вы говорили, что Украина должна идти на компромиссы. А вы – вы готовы на компромиссы? Что вы готовы предложить в качестве уступок на возможных переговорах?" – спросил журналист.

В ответ Путин заявил, что "политика – и есть искусство компромисса".

"А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и к компромиссам, просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова отказалась от переговоров. А мы-то всегда к этому готовы. Результатом переговоров всегда являются компромиссы", – заявил диктатор.

При этом Путин не уточнил, к каким именно компромиссам готов.

Он также в очередной раз вспомнил о переговорах в Стамбуле, которые проходили весной 2022 года и предусматривали сокращение армии Украины до 85 тыс. человек, отказ от западного оружия, вступления в НАТО, гарантий безопасности, невозможность помощи Украине без позволения Москвы и т.д.

В их срыве военный преступник обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который якобы, как выдал Путин, "сказал воевать до последнего украинца", и теперь, по словам диктатора, "украинцы воюют и заканчиваются".

Как сообщал OBOZ.UA, на этой же "прямой линии" Путин цинично высказался о войне против Украины, назвав ее "движухой". Военный преступник, объявленный в международный розыск, издал, что "движухи хочется", когда становится "скучно".

Кроме того, кремлевский диктатор похвастался гиперзвуковой ракетой "Орешник", которую якобы "невозможно сбить" и предложил Западу "дуэль" с ударом по Киеву.

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