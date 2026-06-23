Путин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией и упомянул 1941 год. Видео

Российские власти считают, что Запад якобы открыто готовится к войне с Москвой. В то же время Россия готова реагировать на любые угрозы. При этом развитие российских вооруженных сил и стратегических сил сдерживания продолжается в соответствии с государственными программами.

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Об этом диктатор РФ Владимир Путин заявил во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле. Информацию опубликовали российские СМИ.

Глава Кремля считает, что страны НАТО изменили подход к противостоянию с Россией и больше не ограничиваются поддержкой Украины.

"Мы видим, что если раньше страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, то теперь на Западе открыто говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования таких расходов и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и раньше, используют заявления о якобы российской военной угрозе", — отметил Путин.

Диктатор объяснил своё видение действий западных государств в отношении Москвы.

"Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Сначала создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать меры, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем сразу же обвиняют нас во всех смертных грехах, чтобы оправдать продолжение своей агрессивной политики и своих агрессивных действий в отношении России", — отметил Путин.

Отдельно глава Кремля провел историческую параллель с событиями Второй мировой войны. После нападения нацистской Германии на Советский Союз в 1941 году на Западе якобы пытались возложить ответственность за агрессию на СССР и Иосифа Сталина.

Также президент РФ заявил, что Россия продолжает выступать за принцип равной и неделимой безопасности для всех государств. Ведь достичь этого можно путем формирования многополярной системы международных отношений и обеспечения военной безопасности каждой страны.

Путин подчеркнул готовность России реагировать на внешние и внутренние угрозы. В рамках государственной программы вооружений продолжается модернизация ядерной триады, сухопутных войск, а также укрепление боевого потенциала воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России обвинили НАТО в разработке плана "Барбаросса" для нападения на Россию. В частности, там заявили, что НАТО и Евросоюз якобы готовятся к военному столкновению с Россией, которое должно произойти в конце 2030 года.

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