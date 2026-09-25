"Москва пытается проверить реакцию НАТО": премьер Молдовы оценил шансы военного вторжения России

Нацеливая свои дроны на европейские страны, Российская Федерация "прощупывает" реакцию НАТО. В последние время количество таких инцидентов значительно выросло: в августе через Молдову пролетело больше беспилотников, чем за весь 2025 год.

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Об этом в интервью CNN во время визита в Нью-Йорк (США) для участия в сессии Генассамблеи ООН заявил Василе Тофан, премьер-министр Молдовы. Он поделился записью интервью на платформе X (Twitter).

Тофан подчеркнул, что Россия продолжает пытаться дестабилизировать регион, однако непосредственной угрозы для Республики Молдова нет.

Сейчас РФ "пытается проверить реакцию стран НАТО", в том числе "с помощью дронов, которые пролетают через Молдову в направлении Румынии", государства Североатлантического альянса.

Глава молдавского правительства не исключил, что Кремль может готовить нападение на другие европейские страны. "Мы не считаем, что такая атака неизбежна в ближайшее время", – подчеркнул он.

В то же время количество БпЛА, которые Россия применяет против других стран, значительно выросло.

Премьер также прокомментировал инцидент с дроном в день вылета самолета президента Украины Владимира Зеленского из Молдовы. По словам Тофана, беспилотник ударил примерно в 160 километрах от аэропорта.

Тофан добавил, что присоединяться к НАТО Молдова "пока не планирует". По его словам, страна "намерена сохранять нейтралитет, а вступление в Европейский Союз остается национальным проектом". При этом "для Молдовы ЕС – это проект из сферы не только экономики, но и безопасности".

Как писал OBOZ.UA:

– Американские спецслужбы собрали данные о планах Кремля по эскалации гибридной войны и передали их европейским правительствам. По данным ЦРУ, Россия готовит удары с использованием беспилотников по странам Южной Европы. Ключевыми целями могут стать Испания, Франция и Италия.

– 21 сентября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил, что угроза гибридной войны со стороны государства-агрессора РФ действительно существует, она "реальна и задокументирована". Франция уже принимает меры по защите своей инфраструктуры.

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