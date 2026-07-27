Путин заговорил о планах войны против Украины и упомянул о "риске"

Президент России Владимир Путин сделал новое заявление о ходе войны против Украины. Он подчеркнул, что российские войска и впредь будут действовать "настойчиво" для достижения поставленных целей.

Видео дня

В то же время глава Кремля признал, что более активные действия на фронте сопряжены с рисками и потерями. Об этом российский диктатор заявил в понедельник, 27 июля.

По словам Путина, российская армия на поле боя якобы будет действовать "аккуратно, но настойчиво". Он подчеркнул, что Россия намерена достичь своих целей в войне против Украины.

"Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, и достигнет своей цели", – заявил Путин.

В то же время президент РФ фактически признал возможность усиления боевых действий, отметив, что более решительные шаги могут иметь последствия.

Путин заявил, что попытки действовать "смелее" в войне сопряжены с определенными рисками. По его словам, цена таких действий – потери на поле боя.

Напомним, ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, текущая ситуация на фронте и украинские удары на большие расстояния создали вокруг российского диктатора Владимира Путина "токсичную атмосферу". Окружение лидера Кремля уже осознает его ответственность за войну, последствия которой ощущают на себе простые россияне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!