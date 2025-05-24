Путин все еще настроен на победу в войне против Украины и хочет завоевать весь экс-СССР –разведка США

Российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать весь бывший СССР. Кроме того, глава Кремля все еще настроен на победу в войне против Украины.

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Об этом говорится в заявлении американской разведки. Отмечается, что эта информация была подготовлена с использованием данных, доступных по состоянию на 11 мая 2025 года.

"Путин рассматривает войну в Украине как экзистенциальную борьбу против Запада, которая определит место России в мире, удержание диктатора у власти и его историческое наследие. Он остается уверенным в окончательной победе России в Украине и готов использовать военную силу как минимум до конца 2025 года", - сказано в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленном Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США.

В нем также отмечается, что Путин остается непреклонным в своем требовании, чтобы Украине было навсегда запрещено вступать в НАТО, настаивая, чтобы Киев вывел все свои силы из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также в ведомстве считают, что Россия "почти наверняка" стремится избежать прямого конфликта с НАТО, поскольку, по ее оценке, не может выиграть в конвенционном военном противостоянии с Альянсом.

"Кремль, несмотря на все, остается полностью способным использовать асимметричные возможности против Соединенных Штатов и союзников, включая кибер- и информационные кампании, и в конце концов представляет экзистенциальную угрозу благодаря своим стратегическим ядерным силам, которые могут поразить всю территорию США", - отметили в американской разведке.

В отчете также отмечается, что война против Украины является частью более широкой стратегии российского диктатора по возвращению престижа и глобального влияния, которые, по его мнению, Россия потеряла после распада Советского Союза в 1991 году, и осуществления контроля над бывшими советскими республиками.

Также сообщается, что целями Путина являются "дальнейший раздел Украины" и контроль над численностью Вооруженных Сил.

"При отсутствии переговорного урегулирования или, как вариант, мощной западной помощи, перспективы на поле боя, вероятно, будут продолжать медленно меняться в пользу России в 2025 году, хотя российские достижения на поле боя замедляются и сопровождаются большими потерями личного состава и техники", - прогнозирует разведка США.

Потери российских оккупантов в войне против Украины оцениваются в не менее 10 000 наземных боевых машин, включая более 3000 танков, а также почти 250 самолетов и вертолетов, и более 10 военно-морских судов. Потери личного состава российской армии за время войны против Украины оцениваются в 700 тысяч, в том числе погибших - около 170 тысяч.

Разведка США считает, что Россия в течение 2025 года, вероятно, продолжит реализовывать свою стратегию, заключающуюся в попытке истощить Украину и снизить ее способность и волю к сопротивлению, что, по расчетам оккупантов, позволит навязывать желаемые им условия в любом будущем переговорном урегулировании.

В отчете сообщается, что в 2025 году Россия планирует потратить не менее 150 миллиардов долларов на расходы, связанные с обороной и безопасностью, что на 19 процентов больше, чем в 2024 году с учетом инфляции, и составит примерно 40 процентов федерального бюджета.

"Россия использует средства радиоэлектронной борьбы в наступательных и оборонительных операциях, чтобы нарушить связь и наведение вооружения Украины. Россия разрабатывает средства радиоэлектронной борьбы специально для того, чтобы противодействовать технологиям, поставляемым с Запада. Кроме того, использование Россией беспилотных летательных аппаратов в конфликте резко расширилось, поскольку эти системы оказались экономически эффективными инструментами для выявления движений противника, оказания помощи в наведении артиллерии и проведения ударов на ближнем и дальнем расстоянии", - резюмировали разведчики.

Напомним, что накануне, 23 мая, в Центре стратегических коммуникаций отметили, что глава Кремля Владимир Путин не отказывается от планов полностью вернуть себе весь СССР. Там показали видео, где советник диктатора Кобяков распространяет нарратив о том, что "Советский Союз юридически все еще существует", поскольку учредительный орган СССР не участвовал в его роспуске.

В Институте изучения войны отметили, что российские власти периодически возрождают ложные нарративы о незаконности распада Советского Союза и призывы к его восстановлению по крайней мере с 2014 года. Подобные информационные кампании продвигались в 2021 и 2023 годах. Российские официальные лица часто ссылаются на "доктрину троицы" - идеологическую концепцию, которая предполагает, что русские, белорусы и украинцы являются "триединым" и "насильственно разделенным" народом.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают на высоком уровне отрицать легитимность украинской власти и конституции, а также суверенитет Украины. Аналитики ISW отметили, что это свидетельствует о незаинтересованности Кремля в переговорах и любом завершении войны, кроме как путем капитуляции Киева.

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